Nijeborg leerlingen organiseren kerstbijeenkomst docenten voor Cliniclowns 

LEEK – De leerlingen van Dienstverlening en Producten uit de derde klas van de Nijeborg, hebben een personeelsactiviteit georganiseerd voor de docenten van de Nijeborg. Deze actie stond geheel in het teken van het door de leerlingen gekozen doel: Cliniclowns. Tijdens de kerstbijeenkomst werden drie rondes gespeeld van het Rad van Fortuin. De leraren genoten van een lekker hapje en drankje en mooie prijzen. De leerlingen van 3DP hebben de afgelopen weken hard gewerkt om alles voor elkaar te krijgen: er zijn ongeveer 40 prijzen opgehaald bij de lokale middenstand. Van flessen wijn en cadeaubonnen tot decoratie en dure zonnebrillen. De hapjes en drankjes werden gesponsord door Albert Heijn in Leek. De lotenverkoop en presentatie lag ook volledig in handen van de derdejaars leerlingen. De pauzeverkoop die de leerlingen organiseerden, waarbij overheerlijke broodjes hamburgers en warme chocolademelk (mede mogelijk gemaakt door Autoplaza Tolbert) werden verkocht, leverde ook een mooi bedrag op. In totaal is er 582,70 euro opgehaald! Een prachtige resultaat voor een heel goed doel.