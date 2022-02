Nijntje Beweegdiploma in the pocket!

NIETAP – In de afgelopen periode hebben alle kleuters en een aantal peuters uit de omgeving van Nietap onder leiding van Aukje de Groot-Algra lessen gevolgd voor het Nijntje Beweegdiploma. Na 20 weken oefenen werden de diploma’s uitgereikt. Dat gebeurde tijdens een Nijntje beweegfeestje in het speellokaal van De Flint op vrijdag 18 februari. De kinderen hebben de afgelopen lessen heel veel geleerd en plezier gehad. Volgend schooljaar wordt Nijntjegym naar alle waarschijnlijkheid opnieuw aangeboden op verschillende scholen in de gemeente Noordenveld.