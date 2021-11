Nog een maand tot het Leekster Voetbalgala

LEEK/WESTERKWARTIER – Afgelopen zaterdag heeft de loting van het Leekster Voetbalgala plaatsgevonden. Na de afgelasting van vorig jaar, heeft het bestuur van het Leekster Voetbalgala dit jaar een recordaantal aanmeldingen van 62 clubs. Voor het herentoernooi zijn er totaal 42 aanmeldingen.



Naast de vertrouwde namen van de afgelopen editie zijn dit jaar er ook weer enkele teams die of nieuw of een tijdje niet geweest zijn. Zo zijn Tynaarlo, Makkinga, Donkerbroek en SVZ zijn weer van de partij. Ook zijn er twee vertrouwde namen definitief verdwenen; de Griffioen en DIO Oosterwolde. Hiervoor is de nieuwe fusieclub SV Oosterwolde in de plaats gekomen. Ook bij VAKO heeft een wisseling van speeldag en klasse plaats gevonden waardoor deze nieuwe vijfde klasser voor het eerst in het B-toernooi gaat starten. Dit jaar zijn er wederom twintig damesteams. Wel missen er enkele gerenommeerde namen, waaronder de winnaar van de afgelopen edities Nieuw-Roden. Naast deze kampioensploeg is ook Gomos dit keer niet van de partij. Mooi is te zien dat het vrouwenvoetbal zijn opgang krijgt. De dames van Veenhuizen hebben zich ook voor deze editie aangemeld.



Op vrijdag 17 december wordt gestart met het B-toernooi met vier poules van vier teams. Vanuit het B-toernooi gaan er deze editie maar vier ploegen door naar het A-toernooi, namelijk alleen de winnaars van de poules. Na afloop van de wedstrijden van poule A en poule B, maar ook naar afloop van de wedstrijden in poule C en poule D, zal er een halve finale plaatsvinden tussen de twee poulewinnaars (A/B & C/D). Deze twee wedstrijden gaan beslissen wie op de Gala-avond (8 januari 2022) de finalewedstrijd gaan spelen om de felbegeerde Duurt Louwes Trofee.

De dames spelen op zaterdag 18 december in vijf poules van vier teams. De nummers 1 en 2 van elke poule, maar ook de beste twee nummers 3 (totaal twaalf) spelen op dinsdag 28 december een tweede ronde met drie poules van vier teams. De drie winnaars en de beste nummer twee spelen een halve finale om te beslissen wie op de Gala-avond (8 januari 2022) de finale mag spelen om de Roel Klazinga Trofee. De beste nummer 2 speelt tegen de beste nummer 1 van poule met uitzondering van de nummer 1 van de eigen poule.

Het A-toernooi, met 26 teams, wordt aangevuld met de vier poulewinnaars uit het B-toernooi. De loting van het A-toernooi, met dertig ploegen, komt uit op zes poules van vijf teams.

De speeldagen zijn deze editie dinsdag 21 december (E/F), woensdag 22 december (G/H) en donderdag 23 december (I/J).

Alle nummers 1 en 2 en de vier beste nummers 3 van de zes poules gaan over naar de tweede ronde. Deze tweede ronde zal voor de eerste keer verdeeld worden over twee speelavonden. Dit is het gevolg van de Kerstdagen en Oud en Nieuw in 2 weekenden.

Op woensdag 29 december en donderdag 30 december zal deze 2e ronde plaats vinden.

Van alle poules in de tweede ronde van het A-toernooi gaan de nummer 1 en 2 over naar de Gala-avond op zaterdag 8 januari, waar verder gespeeld zal worden volgens het knock-out systeem om de fel begeerde Henk Assies Trofee.