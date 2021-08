Nog eenmaal op herhaling: Veenhuizen Open Air

VEENHUIZEN – Zondag 8 augustus is er nog eenmaal naar aanloop van de Zomer Fair de Veenhuizen Open Air. Dewi Pechler en Ivar Vermeulen omlijsten deze dag muzikaal. Er is een natuurexcursie, rommelmarkt, er zijn kraampjes, foodtrucks en de kinderen kunnen geschminkt worden. In Het Verenigingsgebouw is de kunstexpositie van Rolien Schrik te bewonderen.

Kinderen kunnen zich opgeven voor Kidsdance. In een half uur tijd zetten de kinderen een show in elkaar wat daarna in een heus theater wordt opgevoerd voor familie en vrienden. Dit was de afgelopen keer een groot succes. Voor meer details en opgave kan er gekeken worden op www.hetverenigingsgebouw.nl/veenhuizen-open-air. Volg Het Verenigingsgebouw op www.facebook.com/hetverenigingsgebouw en op Instagram @hetverenigingsgebouw.