Nog enkele plaatsen vrij bij mountainbike cursus Start2Bike

NOORDENVELD – Om goed voorbereid het mountainbike seizoen in te gaan, worden er door de NTFU in samenwerking met fietsclubs uit de regio speciale cursussen ( Start2Bike) voor beginners gegeven om de basistechnieken van het mountainbiken te leren. TFC Noad houdt deze cursussen al een aantal jaren met succes, en ook deze herfst worden er weer in 4 weekenden een training gegeven. Voor de aanstaande trainingen zijn nog enkele plaatsen vrij , schrijf je nog snel in en ga je gaat deze herfst goed voorbereid door TFC Noad het ATB seizoen in! Op zondag 13 oktober 2019 is de officiële aftrap van de Start2Bike mountainbike editie, bij de startlocatie de Zwerfsteen in Roderesch. Vanuit daar gaat men 4 leerzame maar vooral gezellige trainingen tegemoet. Als afsluiting is er een week na de 4e training op 10 november een rondje Appelscha!. De on-line inschrijvingen is geopend (https://www.start2bike.nl/startlocaties/tfc-noad/). Men hoeft geen lid te zijn van TFC Noad, aan deze cursus kan iedere ATB liefhebber meedoen. Bij voldoende deelname zal er een dames en heren groep worden samengesteld.