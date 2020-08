Nog enkele plaatsen vrij bij Start2Bike TFC Noad

PEIZE – Om goed voorbereid het mountainbike seizoen in te gaan, worden er door de NTFU in samenwerking met fietsclubs uit de regio speciale cursussen ( Start2Bike) voor beginners gegeven om de basistechnieken van het mountainbiken te leren. TFC Noad houdt deze cursussen al een aantal jaren met succes, en ook dit najaar worden er in 4 weekenden een training gegeven. Voor de komende trainingen zijn nog enkele plaatsen vrij. Op zondag 20 september 2020 is de officiële aftrap van de Start2Bike mountainbike editie, bij de startlocatie de Zwerfsteen in Roderesch. Vanuit daar gaan we vier leerzame maar vooral gezellige trainingen tegemoet. Inschrijven kan via www.tfcnoad.nl. Daarvoor hoeft men geen lid te zijn. Deelname kost 37,50 euro, trainingen duren maximaal drie uur.