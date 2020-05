‘Nog geen boetes hoeven uitdelen in Noordenveld’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – Ten tijde van de coronacrisis komt De Krant wekelijks met een update vanuit het gemeentehuis. Burgemeester Klaas Smid praat ons bij over de stand van zaken, bijzonderheden en andere gebeurtenissen in de gemeente.

Op de Dag van de Arbeid is burgemeester Klaas Smid als één van de weinigen aanwezig op het gemeentehuis te Roden. ‘Ik ben nog dagelijks op het gemeentehuis’, zegt Smid. ‘We hebben, naast de gebruikelijke wekelijkse collegevergaderingen, nu ook dagelijks een kort overleg met het college. Dat gaat eigenlijk heel goed.’

De week van Smid stond vooral in het teken van de versoepeling van de sportmaatregelen (zie ook het openingsartikel). Daarnaast is er aandacht voor 4 en 5 mei. ‘Dat is dit jaar wel heel bijzonder’, vindt Smid. ‘Het is enorm jammer dat het allemaal op deze manier moet. Vooral voor de mensen die zoveel energie hebben gestoken in de voorbereidingen hiervoor. Ik heb de nationale herdenking gevolgd en een korte reden gegeven. Verder is er bij ieder monument een krans gelegd.’

Ondertussen is Noordenveld nog verstoken gebleven van ‘coronaboetes’. ‘Op Koningsdag hebben we niet hoeven waarschuwen en ook geen boetes hoeven uitdelen’, zegt Smid. ‘Toch zie je dat de jeugd het moeilijk krijgt. Dat snap ik, maar we moeten ons aan de regels blijven houden. Hoe beter we dat doen, hoe meer kans we straks hebben op versoepeling.’

‘Het adagium blijft dan ook: hou je zoveel mogelijk aan de regels’, vervolgt Smid. ‘Hoe de komende weken eruit gaan zien, is afhankelijk van wat het kabinet besluit. Wij kijken als gemeente dan ook naar Den Haag. Verder is er komende week nog een overleg van het Regionaal Beleidsteam, bestaande uit de twaalf Drentse burgemeesters. Dit team staat onder leiding van Marco out, hij zal ons de laatste stand van zaken doorgeven.’

De verwachting is dat er in de maand mei meer versoepeling zal komen. ‘Voor ons is dat ook spannend. In het noorden en de gemeente Noordenveld, hebben we nog heel weinig besmettingen. Dat kan met het goed naleven van de regels te maken hebben. We gaan zien wat de gedeeltelijke openstelling van school en sportverenigingen voor invloed heeft hierop.’

Inmiddels blijven de vragen met betrekking tot versoepeling binnenkomen op het gemeentehuis. ‘Je merkt dat mensen ernaar hunkeren om weer iets te doen. Toch blijft voorzichtigheid geboden’, besluit de burgemeester.