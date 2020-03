NOORDENVELD – Op maandagochtend 16 maart zijn er nog geen coronagevallen bekend in Noordenveld. Dat meldt burgemeester Klaas Smid. ‘Vandaag worden er nog vele overleggen gevoerd. Wanneer er coronagevallen bekend zijn, zullen we dat via de officiële weg melden’, stelt Smid. ‘We hebben vandaag al met het college gezeten en houden alles nauwlettend in de gaten. Daarnaast werken we ook in Drents verband met alle gemeenten samen. Inmiddels is er sprake van een GRIP-4 situatie. Dat betekent dat het hoofd van de Veiligheidsregio – in dit geval Marco Out – als een soort opperhoofd werkt en beslissingen neemt voor de gemeenten. Wij worden hier uiteraard over geconsulteerd.’ Volgens Smid is de onderlinge samenwerking tussen de Drentse gemeenten prima te noemen. ‘De burgemeesters werken als één team samen.’