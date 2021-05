Nog geen ‘Kleintje’, maar wél een autopuzzelrit en de fameuze fietstocht

RODEN – Normaal gesproken kijkt Roden uit naar een supergezellig weekend, een weekend dat al op donderdag begint. Heel wat Roners nemen zelfs vrij om niets te hoeven missen van Kleintje. Mensen hunkeren naar dat gezellige feestje, snakken naar een lekker biertje op straat en een beetje meegalmen met volkszanger Eltjo. Helaas zit dat door het welbekende virus nog steeds niet in. Wat er wél inzit is de befaamde autopuzzelrit en fietstocht. Want dat kan prima coronaproof georganiseerd worden, zegt Volksvermaken Roden-voorzitter Lammert Kalfsbeek. ‘Dat zijn vaste items. Die moéten gewoon doorgaan, hebben we besloten.’

‘Tot 1 juni mogen we niks, dat is een feit. Dat de terrassen weer open zijn tijdens Hemelvaart was voor ons een reden om toch iets te doen. De fietstocht is altijd erg populair, meestal zitten we rond de honderd deelnemers. Dit is heel goed op een veilige manier te organiseren. Wel moeten mensen online een tijdslot reserveren.’ De fietstocht start op zondag 16 mei tussen 13:00 en 14:00 uur vanaf het evenemententerrein in Roden. ‘Andere jaren boden we als Volksvermaken de deelnemers altijd een hapje en een drankje aan op een van de terrassen in Roden. We geven ze nu een lunchpakketje mee. We willen horecaondernemers niet in de problemen brengen. Niet het risico lopen dat er ineens dertig fietsers op het terras zitten. Nu kunnen mensen zelf bepalen waar ze gaan zitten.’ Er valt te kiezen tussen verschillende afstanden. De familiefietstocht is een ritje van zo’n 20 kilometer, recreanten mogen 30 kilometers op de trappers en voor e-bikebezitters ligt er een route van 40 kilometer klaar. ‘Dick Bathoorn heeft de tochten uitgezet. Langs prachtige en soms onbekende plekjes in de regio. We rekenen op best wat animo. Mensen zijn het thuiszitten zat, hebben weer zin om erop uit te gaan, merken we. En als de tocht is afgelopen is er gelegenheid om de horeca op te zoeken. Het enige dat een beetje mee moet zitten is het weer. We hopen op een mooi zonnige dag, dan moet het helemaal goedkomen.’ Nieuw is overigens de scootmobieltocht. Een tochtje van 15 kilometer door het mooie Noordenveld. Zorgplaza biedt hulp bij eventuele calamiteiten of technische storingen.

De autopuzzelrit wordt gereden op Hemelvaartsdag. Lekker toeren én een beetje puzzelen onderweg. Gezellig man. Deelnemers leggen 40 kilometer af waarmee ze tweeënhalf uur zoet zijn. De Volksvermaker komt nog met een heel handige tip op de proppen: als je de juiste route rijdt, kun je de juiste antwoorden vinden. Doe uw voordeel ermee. Het is géén tijdrit, het draait om de goeie antwoorden. Voor de beste speurneuzen liggen er leuke prijzen klaar, belooft Lammert die tot slot nog even vooruitblikt op het feest der feesten in september. ‘We hopen allemaal dat het doorgaat, de wagenbouwers ook. 1 juni is de peildatum, dan weten we wat er kan en mag. Krijgen we groen licht, gaan we ervoor. Maar als de wagenbouwers niet bij elkaar mogen komen, houdt het op. En we zitten ook regelmatig in overleg met burgemeester Klaas Smid. Hij moet natuurlijk ook zijn toestemming geven om iets te organiseren. Nogmaals, we willen heel graag, staan te trappelen om weer een mooi feest te organiseren, maar we moeten echt 1 juni afwachten. En mocht het zo zijn dat de parade niet door kan gaan, hebben we een heel mooi alternatief scenario.’ Wat dat scenario is wil Lammert niet zeggen. Hij is niet van plan zich uit de tent te laten lokken door een nieuwsgierige journalist van de Krant. Wellicht in een later stadium meer hierover. Reserveren voor de fietstocht en de autopuzzelrit kan via www.volksvermaken.nl.

Wat: puzzeltocht Volksvermaken

Wanneer: 13 mei 2021

info: www.volksvermaken.nl