Nog plaats bij Jeugdgroepen van de Teken- en Schildergroep Roden!

RODEN – Na de vakantie gaat de Teken- en Schildergroep Roden (TSR) er weer fris tegen aan. Wie graag tekent en schildert en het nog beter wil leren, kan zich aansluiten bij de TSR. De TSR heeft twee Jeugdgroepen op de woensdagmiddag en op de vrijdagmiddag, beide van 16.00-17.30 uur. Docente Judith Oosterhuis laat je met allerlei technieken kennis maken. Het lidmaatschap kost 90 euro per halfjaar. Een startpakket met materialen kost éénmalig 55 euro. Dit is naar eigen behoefte aan te vullen. De focus ligt op Jeugd van 9-15 jaar, Iets ouder geen bezwaar. De TSR start weer op 1 en 3 september. Info en opgave : tsr-pr@outlook.com Wees er snel bij, want Vol = Vol. Locatie: TSR Atelier Kanaalstraat 38A, ingang om de hoek in het Schoollaantje via blauw hek. Tot slot nog een tip: Nog tot 15 september is de Expositie van de TSR Jeugd ” Kunst met kleur” te zien op de bovenverdieping van Kunstencentrum K38. De entree is gratis.