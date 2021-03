Nog steeds geen perspectief: weinig versoepelingen verwacht tijdens persco vanavond. Avondklok naar 22.00 uur

UPDATE: De avondklok gaat vanaf volgende week woensdag in om 22.00 uur, zo zou zijn besloten tijdens in het kabinetsberaad. De eindtijd van 04.30 uur blijft hetzelfde. Burgermeesters riepen het kabinet op de begintijd van de avondklok met een uur te verschuiven in verband met het ingaan van de zomertijd dit weekend. Hierdoor is het buiten langer licht ‘s avonds en hebben mensen ook de behoefte om langer buiten te zijn, dit geeft een grotere druk op de handhaving.

REGIO – Twee weken geleden liet demissionair minister president Mark Rutte zich nog hoopvol uit over de versoepelingen rond het coronabeleid. Wanneer het R-getal rond de 1 zou blijven en het aantal ziekenhuisopnames stabiel blijven, zouden er mogelijk meer versoepelingen kunnen komen. Daar lijkt nu geen sprake meer van. Het enige wat mogelijk zou zijn is het verlengen van de avondklok naar 22:00 uur. Reden daarvoor is onder meer de Ramadan die op 13 april begint. Ruim een miljoen mensen gaat vasten tot een uur of negen waarna het de gewoonte is om bij elkaar op familiebezoek te gaan. De avondklok wordt voor de vierde keer verlengd. Vanavond om 19:00 uur is er een nieuwe persconferentie over de coronamaatregelen. Ook blijft het negatief reisadvies zeker tot half mei van kracht. En dat betekent geen meivakantie (1 tot 9 mei) in het buitenland. Al eerder liet het kabinet weten dat het niet waarschijnlijk is dat de terrassen open kunnen met Pasen.

Reden is de zorgwekkende cijfers: het aantal coronabesmettingen schommelt elke dag rond de 7.000 en ook het aantal ziekenhuisopnames stijgen snel. Er liggen momenteel 2193 mensen in het ziekenhuis, het hoogste aantal sinds 3 februari.