Nog volop bedrijvigheid bij De Wilper Boys

DE WILP – Wie denkt dat de coronacrisis de voetballerij heeft stilgelegd, heeft maar deels gelijk. Veel verenigingen geven namelijk nog wel training, zij het in aangepaste vorm en met kleinere groepen. Ook De Wilper Boys blijft haar leden voetbal aanbieden. Zowel doordeweeks als in het weekend gaat men onverdroten verder. Piet Oldewarris, voorzitter van de jeugdcommissie in De Wilp, vertelt.

Nog voor de coronacrisis losbarstte in Nederland, keek men bij De Wilper Boys al naar een uitbreiding van de te ontplooien activiteiten. ‘We waren allerlei activiteiten aan het opzetten’, zegt Oldewarris. ‘De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waren in volle gang, maar werden abrupt afgebroken. Nu kijken we naar wat er kan, wat er mogelijk is en wat er speelt. Dat lukt vrij aardig, moet ik zeggen.’

Doordeweeks wordt er getraind in De Wilp. De jeugd kan samen trainen, de selectie moet in groepjes en op afstand aan de bak. De behoefte om te trainen is groot, merkt Oldewarris. ‘Dat hoor je alleen al aan het enthousiasme op het veld. Iedereen heeft echt zin om te voetballen en dat is natuurlijk heel belangrijk.’ ’s Weekends wordt er, bovenop de reguliere trainingen, een bijzondere training georganiseerd. ‘We hadden de kabouterkring, de vriendinnenmiddag, een keepersklasje en laatst nog een soort survivalrun-light. En dan vergeet ik nog even de techniektrainingen die we hebben gegeven. O ja, en de bikkelrun van vorige week. In duo’s gingen de jeugdleden op pad op een route rondom het dorp. Een mooie activiteit.’

Het doet Oldewarris goed dat menig lid van De Wilper Boys bereid blijkt te zijn te helpen. ‘Uit alle geledingen krijgen we hulp’, stelt de voorzitter van de jeugdcommissie. ‘Bij de vriendinnendag zag je een aantal dames van ons vrouwenelftal die kwamen helpen, bij de keepersklas waren er trainers met ervaring aanwezig. Dat is wel mooi: de hele vereniging helpt mee om er iets van te maken. Iedereen draagt bij aan het draaiend houden van de vereniging.’

Volgens Oldewarris is het belangrijk om de kinderen bezig te houden. ‘En daarom probeer je wat extra’s te doen. Om de kinderen bezig te houden, maar ook om de vereniging levend te houden. De behoefte om te voetballen is bovendien heel sterk bij de kinderen. Dat merk je aan alles. Maar je merkt het ook aan de selectie. Zij willen bij elkaar komen, hebben buiten de aangepaste trainingen om ook contact. Dan gaan ze met een selecte groep mountainbiken bijvoorbeeld.’

De vele activiteiten die de vereniging ontplooit, maakt dat er de laatste jaren een kentering zichtbaar is. ‘Het mes snijdt aan twee kanten’, stelt Oldewarris. ‘De jeugd die al lid is, betrek je nog meer bij de vereniging. Aan de andere kant zien we ook dat jonge leden zich sneller aanmelden. We zien een toename in de aanwas en daar mogen we erg blij mee zijn.’

Het is nog even de vraag of De Wilper Boys ook de winterstop periode gewoon doorgaat. ‘Dat moeten we nog bekijken’, zegt Oldewarris. ‘We gaan daar nog contact over hebben. In ieder geval zijn er ideeën genoeg. Dat is het mooie: als je met goede mensen bent, komen de goede ideeën ook vanzelf. Ik zie het positief in.’

Vacature hoofdtrainer

De Wilper Boys is voor seizoen 2021-2022 nog op zoek naar een hoofdtrainer. Het eerste speelt in de zondag derde klasse en de hoofdtrainer dient over een UEFA-B diploma te beschikken. Verder is ruime voetbalervaring, ambitie en een sterke persoonlijkheid van belang. De hoofdtrainer krijgt een passende vergoeding en zal leiding krijgen over een ambitieuze club jeugdige spelers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina en website van de club of telefonisch bij Luuk Janssen (06-18254701). Belangstellenden kunnen hun sollicitatie (met cv ) tot uiterlijk 2 december 2020 sturen naar: secretaris@dewilperboys.nl.



Wat: activiteiten De Wilper Boys

Wanneer: het gehele jaar door

Info: www.dewilperboys.nl