Nominatie Kunst&Cultuur-prijs en Talentprijs bekend

NOORDENVELD – De nominaties voor de ‘Wat ’n Kunst Kunst&Cultuur-prijs’ en prijs voor aanstormend talent zijn bekend. Uit een lange lijst genomineerde kunstenaars heeft de jury een top drie samen gesteld. In willekeurige volgorde: Elly van Pagee, in de categorie toneel en poëzie, Fokko Rijkens, beeldende kunst en Bea Douwes in de categorie muziek. Voor de Talentprijs is de meidendansclub Candy Soda Popcorn genomineerd en de jonge muzikant Kees Kruit. Hieronder de motivatie van de jury voor de genomineerden:

Elly van Pagee : Altijd samenwerkend met lokale groepen/spelers/verhalen, de jeugd erbij betrekken, bewustwording creëren voor de omgeving en de historie van de grond waarop je woont. Een grote bijdrage leverend aan de 4 mei herdenkingen in Noordenveld. Fokko Rijkens : Niet alleen een begenadigd schilder van prachtige portretten, maar ook een uitstekende docent. Hij heeft door zijn enthousiasme al menig amateur tot schilderen aangezet. Voor Noordenveld is zijn verdienste vooral het zijn van initiator van vele activiteiten om de amateurschilderkunst onder de aandacht te brengen, zoals de jaarlijkse atelierroute voor amateurs. Ben Douwes : Door slimme programmering zet hij Noordenveld landelijk op de kaart met klassieke en jazzconcerten. Een mix van Noordenvelds talent en muzikanten uit de rest van Nederland bij onder andere de unieke huisconcerten bij mensen thuis.

De motivatie voor de Talentprijs voor Candy Soda Popcorn: Stralende dames op missie over de hele wereld. Een voorbeeld en motivator voor de jeugd in Noordenveld. Met vlogs houden ze iedereen op de hoogte over alle avonturen en zitten niet bij de pakken neer als een kampioenschap anders afloopt dan verwacht. Deze instelling en het doorzettingsvermogen maakt hen kandidaat voor de Talentprijs. Kees Kruijt : Een groot talent die zich als een speer ontwikkelt. Razend knap en een inspiratie voor andere jongeren in Noordenveld die de wereld van klassieke muziek omarmen. Als aanstormend talent een kandidaat voor de prijs.

Iedereen kan z’n stem uitbrengen op 1 van de kandidaten in de twee categorieën. Daarover in de volgende editie van de Krant meer. Ook worden alle genomineerden in de komende weken in de Krant aan het publiek voorgesteld. Op de gala-avond (zaterdag 24 augustus) van het Wat ’n Kunst festival worden de prijzen uitgereikt.