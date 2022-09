Nominaties Ondernemersprijs van start op jaarbeurs

Wethouder Jos Darwinkel: ‘We willen de mooie bedrijven binnen onze gemeente dit jaar nog een extra podium geven’

Volgende week bij de opening van de jaarbeurs starten de nominaties voor de ondernemersprijs. Via de website van gemeente Noordenveld is het mogelijk om bedrijven en/of ondernemers te nomineren voor de ondernemersprijs 2022.

Bij de opening komen het verleden, heden en toekomst van de ondernemersprijs aan bod. In een leuk filmpje worden een paar oud-winnaars geïnterviewd en worden ook de criteria voor het nomineren benoemd. Ook wordt het verdere verloop uitgelegd: bij de nieuwjaarsborrel van de gemeente zullen de drie genomineerden bekendgemaakt worden. En later op 13 maart zal de winnaar bekendgemaakt worden tijdens een netwerkborrel.

Normaal was dus de uitreiking van de prijs bij de opening van de Jaarbeurs. De reden het nu voor een andere manier gekozen is, is naast het feit dat er twee jaar geen beurs is geweest, dat het goed is dat er meer afzonderlijke aandacht is voor de ondernemers. Afgelopen voorjaar was de eerste keer dat de ondernemersprijs is uitgereikt. Dit was een succesvolle avond.

Wethouder Jos Darwinkel: “Rodermarkt is het feest waar inwoners, verenigingen en ondernemers in elkaar opgaan. Tijdens de opening van de Jaarbeurs geven we het startschot voor de Noordenveldse Ondernemersprijs. Vanaf dit moment kunnen ondernemers hiervoor worden genomineerd. We willen de mooie bedrijven binnen onze gemeente dit jaar nog een extra podium geven. De daadwerkelijke uitreiking van de Ondernemersprijs vindt daarom plaats tijdens dé netwerkbijeenkomst in het voorjaar.”

In de commissie van aanbeveling zitten:

Lucas Schoonbeek (namens Jaarbeurs) , Oebele Land, IJcke Schaepman, Anne Rozema, Jack Toxopeus en Tieme Hendrik Middendorp. Naar aanleiding van een lijst met ondernemers bepaalt de commissie aan wie zij een bezoek brengen. Naar aanleiding van die bezoeken worden er drie bedrijven geselecteerd die kans maken op de Ondernemersprijs.