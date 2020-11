Nomineer nu kanshebbers in de vier aangepaste categorieën

Sportgala Noordenveld gaat digitaal

NOORDENVELD – In een jaar waar alles anders is, moet ook het Sportgala Noordenveld eraan geloven. Een fysieke editie organiseren zit er simpelweg niet in. Het podium, anders vol met juichende toppers, zal dit jaar leeg blijven. Maar helemaal niks doen, dát zou alle sporters en betrokkenen bij de sport in deze gemeente geen eer aan doen. Dus anders dan anders, maar tóch een Sportgala Noordenveld. Vier categorieën slechts om u over te buigen. Nomineren kan vanaf heden!

Het is 25 januari van dit jaar als de sporthelden uit de gemeente Noordenveld weer een terecht podium krijgen. Een zestiende editie van het Sportgala verloopt zoals men gewend is: een gezellige avond in de Pompstee te Roden vol entertainment en aandacht voor de sport. Ruim tienduizend stemmen zijn geteld, de jury heeft zijn oordeel geveld. Tot Sportman van het jaar 2019 werd verkozen motorracer Jeroen Hilster uit Lieveren, kickboxer Christy Bo nam de titel Sportvrouw van het jaar in ontvangst. Afstandsschaatser Remo Slotegraaf won de categorie Sporttalent van het jaar en het ONR G-voetbalteam won in de categorie Sporters met een beperking. De titel Sportevenement van het jaar ging naar De Veldslag om Norg en de heren van het eerste team van VV Roden mochten zich Sportploeg van het jaar noemen. ‘Last but nog least’: de Oeuvreprijs, die was voor MFC Hockey-man Han Kluppel. De avond wordt net als anders afgesloten met een vol podium. Winnaars, genomineerden, jury en organisatie nemen een welverdiend applaus in ontvangst. Dit jaar zal het leeg en stil blijven in de grote zaal van de Pompstee.

Het is al 2020 als deze zestiende editie plaatsvindt, maar van Corona hadden we nog amper gehoord. Januari 2021 laat een ander beeld zien. Het noodzaakt de organisatie het over een andere boeg te gooien. Stichting Sportstimulering, de drijvende kracht achter de organisatie van het Sportgala, gooit al snel de handdoek in de ring. “Het is simpelweg niet verantwoord om iets te organiseren dit jaar”, aldus voorzitter Patrick van der Duin. Gelukkig is daar een alternatieve optie. “We zijn blij dat de Krant het initiatief neemt om ook dit jaar wél iets voor sportend Noordenveld te betekenen. Sportstimulering waardeert dit enorm en ondersteunt waar nodig. Een fysieke editie lijkt gewoonweg niet haalbaar. We moeten nog maar afwachten wat de maatregelen zijn tegen die tijd.”

De coronamaatregelen hebben een grote invloed op het sportieve leven dit jaar. Gesport is er mondjesmaat en wanneer er gesport werd, moest men met vele aanpassingen rekening houden. Tóch ziet de Krant kans om wat te betekenen voor het sporttalent in de gemeente Noordenveld. Het Sportgala gaat dit jaar digitaal. Zonder optredens en gezellige avond van samenzijn, maar wél met datgene voor ogen waar dit ooit om begon: het in het zonnetje zetten en stimuleren van sporters. Sporters met talent, die doorzetten en prestaties neerzetten ook nu het moeilijker is dan ooit om uit te blinken. Sporten op hoog niveau vereist discipline en inzet; dit jaar meer dan ooit. En dus worden er ook dit jaar toppers in het zonnetje gezet.

Wie dat zullen zijn, dat is opnieuw aan het publiek en de jury. Dit jaar wordt er gewerkt met aangepaste categorieën, omdat er simpelweg weinig gesport is. We zoeken dit jaar daarom naar de sportprestatie van het jaar, de sportvrijwilliger van het jaar en de sportvereniging van het jaar. Daarnaast wordt wel gewoon de Ben Boers Oeuvreprijs uitgereikt. “Het was absoluut even puzzelen wat we voor sportend Noordenveld konden betekenen”, aldus Maria Wijnands namens de redactie van de Krant. “We wilden het Sportgala niet ongemerkt laten vervallen, maar moeten wel een vorm zoeken die ook met de huidige maatregelen uitvoerbaar is. Omdat er daarnaast ook nog eens heel weinig gesport is, moesten we reëel zijn dat de categorieën waarmee de andere jaren gewerkt wordt, nu niet haalbaar zijn om te vullen. We hebben gekozen voor sportprestatie voor het jaar zodat er toch aandacht kan zijn voor de sporter of sporters die ook in deze tijd iets bijzonders neerzetten. Daarnaast hebben we gekozen voor twee compleet nieuwe categorieën als in de sportvrijwilliger en sportvereniging van het jaar. Beide dit jaar belangrijker gebleken dan ooit. Menig vereniging heeft heel wat voor zijn kiezen gekregen. Het in goede banen leiden van het sporten wat wel mogelijk is, tóch zorgen voor die uitdaging onder de leden, het verenigingsgevoel blijven uitdragen en leden gemotiveerd houden; het is maar een greep uit alles waar we de sportvereniging voor kunnen roemen nu. En dat alles met grote dank aan de vrijwilligers die deze verenigingen dragen. Dus meer dan verdiend om ook eens deze groep in het zonnetje te zetten.” De Ben Boers Oeuvreprijs zal ongewijzigd uitgereikt worden. Een oeuvre is wat het was; ongeacht een jaar waarin sport noodgedwongen op een lager pitje staat.

De komende drie weken kan er genomineerd worden in deze vier rubrieken. We zijn op zoek naar uitblinkers in de gemeente Noordenveld op sportgebied. Welke sporter of sportploeg presteerde er dit jaar ondanks alles iets bijzonders? Welke vrijwilliger zet zich ook nu met hart en ziel in? We zoeken een vereniging die er met kop en schouders boven uit steekt. En last but not least: wie verdient de Ben Boers Oeuvreprijs? Laat het weten via dekrant@media-totaal.nl. Geef kandidaten inclusief motivering op voor 30 november. Volg onze social media kanalen dekrantnieuws op Facebook en dekrantnieuws op Instagram om ook digitaal mee te leven met sportend Noordenveld.