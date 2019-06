Nooddrinkwateroefening in Roden

RODEN – Donderdag 20 juni is er van 19.00 tot 20.30 uur een nooddrinkwateroefening bij de parkeerplaats achter sportcentrum De Hullen. Samen met de WMD drinkwater B.V., de veiligheidsregio Drenthe en het Rode Kruis organiseert de gemeente Noordenveld een oefening. Tijdens de oefening is er zogenaamd een hoofdwaterleiding gesprongen en zit een deel van Roden zonder water. Bij het nooddrinkwaterpunt kunnen de inwoners een hoeveelheid drinkwater afhalen om te voorzien in de primaire behoefte. Hierbij werken de WMD, de gemeente en het Rode Kruis samen. Inwoners uit de wijk Hullenveld zijn gevraagd om daadwerkelijk water te komen halen bij het uitgiftepunt, om de oefening zo realistisch mogelijk te maken. Aansluitend is in de noodlocatie van OBS De Marke een bescheiden informatiemarkt georganiseerd.

Nooddrinkwaterpunt

Er wordt geoefend met het inrichten van een nooddrinkwaterpunt. De gemeente gaat een locatie inrichten waar de WMD drinkwater kan uitgeven. “We oefenen hier echt een noodvoorziening”, aldus burgemeester Klaas Smid. “De hulpdiensten zullen bij een langdurige uitval van drinkwater een beroep doen op de redzaamheid van instellingen en inwoners. Denk daarbij aan uzelf, uw familie, vrienden en kennissen uit uw omgeving.”