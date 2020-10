Noodklok wordt geluid voor vluchtelingen in Duinkerken

‘Ook dichterbij hebben vluchtelingen hulp nodig’

NIETAP – De mondiale vluchtelingencrisis kent vele slachtoffers. Terwijl men op Lesbos geen onderdak meer heeft en er tal van acties worden opgezet om hen een veilig onderkomen te bieden, is ook de situatie dichterbij schrijnend te noemen. Andrea Strijker zet zich samen met haar Stand by You Foundation al jaren in voor vluchtelingen die gestrand zijn in het Franse Duinkerken. Daar overleven zij zonder goede voorzieningen in wat zij ‘de jungle’ noemen. De coronacrisis maakt dat er meer dan ooit een nijpend tekort is aan tenten en slaapzakken. Strijker luidt de noodklok.

Al sinds 2016 gaat Strijker met haar stichting, bestaande uit vier vaste mensen en maandelijks aangevuld met vrijwilligers uit heel het land, naar Frankrijk. Dan brengen ze tenten, slaapzakken en dekens naar Duinkerken, en bereiden ze warme maaltijden. Aldaar wachten honderden vluchtelingen al jaren tot ze de oversteek naar Engeland kunnen maken. ‘Voor hen is Engeland het beloofde land’, verklaart Strijker. ‘De oversteek hebben zij nog niet kunnen maken en terugkeren naar hun eigen land is ook geen optie. Ze zitten letterlijk vast.’

En omdat onderdak in Duinkerken niet geboden wordt, overleeft men in de bosjes. Met geïmproviseerde tentjes en matig onderdak, proberen ze zichzelf in leven te houden. Het leven is keihard in de jungle, zo ondervond Strijker. ‘Aanleiding voor het verplaatsen van de hulp van Lesbos naar Duinkerken, was een foto van een kindje dat in de modder lag te slapen. Tot dan toe hielp ik samen met anderen mee aan de kust van Lesbos en op kamp Moria. Toen kwamen we er achter dat veel dichter bij huis ook hulp nodig is.’

Tijdens de coronacrisis werden de maandelijkse ritten naar Duinkerken op de lange baan geschoven. In juli en augustus was het weer mogelijk om de Duinkerker vluchtelingen te voorzien van benodigdheden, maar inmiddels is het een ‘code oranje-gebied’. De vrijwilligers van de Stand by You Foundation mogen wel heen, maar de stichting wil het risico op besmettingen niet dragen. Vanwege de plotselinge brand in Kamp Moria op Lesbos, werd de focus tijdelijk verlegd. ‘In samenwerking met Christian Refugee Relief hebben wij hygiëneproducten ingezameld en naar Moria gebracht. Zij regelen al jaren transport van goederen naar Lesbos.’

De hulp aan Moria was van tijdelijke duur. ‘We kregen namelijk een oproep vanuit Frankrijk’, zegt Strijker. ‘De organisaties waarmee wij contact hebben, gaven aan dat er geen tenten en slaapzakken meer waren. Eén van de redenen is het niet doorgaan van bijna alle festivals. Meestal konden de vluchtelingen in Duinkerken rekenen op vele festivaltentjes.’

Dit jaar is dat dus niet het geval, waardoor de situatie nog beroerder is dan normaal. Voor de Stand by You Foundation reden om de aandacht weer op Frankrijk te richten. ‘We hebben nu contact om binnenkort weer tentjes en ander materiaal af te leveren. We gaan dan niet verder dan de Franse grens. Vanaf daar moeten andere organisaties de spullen vervolgens naar de vluchtelingen brengen.’

Vooral via Facebook is de Stand by You Foundation druk bezig met het werven van benodigdheden voor Duinkerken. Toch blijkt het lastig mensen te overtuigen van de noodzaak. ‘Bij Duinkerken denkt men niet direct aan vluchtelingen’, zegt Andrea. ‘Mensen hebben vaak snel een oordeel klaar. Dan zeggen ze dat de vluchtelingen gelukzoekers zijn, omdat hun eigen land volgens onze regering veilig zou zijn. Maar het zijn vooral mensen met pech. Pech in hun thuisland, pech op hun reis. Het is niet zo dat die mensen vast willen zitten in Duinkerken, absoluut niet. Maar zij zien momenteel geen andere oplossing dan daar wachten op een mogelijkheid om naar Engeland te gaan.’

Dat wachten gaat gepaard met onmenselijke omstandigheden. Iets wat niet los kan worden gezien van de lokale politiek. ‘De gemeente probeert ze te verjagen. Dat was altijd al zo, maar sinds er een nieuwe, nog strengere burgemeester is gekomen, is dat alleen maar erger geworden. Er wordt niet gekeken naar een oplossing voor deze mensen. En ondertussen proberen hele gezinnen te overleven in de geïmproviseerde jungle. Er worden zelfs baby’s geboren. Dat willen wij onder de aandacht blijven houden.’

In oktober wil Strijker, samen met de andere vrijwilligers van de Stand by You Foundation, weer naar Frankrijk. Tentjes, slaapzakken en dekens kunnen worden ingebracht. Neem contact op via info@standbyyoufoundation.nl of kijk op de website www.standbyyoufoundation.nl. De stichting is ook te vinden op Facebook.