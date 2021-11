Gijs Wanders over zijn ervaringen met dementie

Roden – Niemand minder dan oud-nieuwslezer Gijs Wanders was te gast bij Alzheimer Café Noordenveld. Hij kwam vertellen over het project ‘Gezichten van Dementie’. Hij filmde veel families van mensen met dementie en wilde weten hoe zij omgingen met de ziekte, met de emoties van machteloosheid, boosheid, verdriet en gemis. Ondertussen werden hun zieke dierbaren geschilderd door de Groninger kunstenaar Herman van Hoogdalem. De reacties en gesprekken resulteerden in indrukwekkende filmpjes.

Een van de filmpjes ging over zijn eigen vader met dementie. “Het was best raar om je eigen familie te interviewen. Als journalist wil je doorvragen, maar als zoon wil je je naaste ook vooral beschermen.” Gijs had heel veel aan de ervaringen van andere families. Hij leerde vooral om te kijken naar de mogelijkheden. Hij probeert door de dementie heen te kijken en te zoeken naar wat iemand nog wel kan. “De verhalen van de families hebben mij verrijkt in de omgang met mijn zieke vader. Dankzij hen wist ik dat ik mijn vader moest zeggen dat ik van hem hield. Ik omhelsde hem bij elke ontmoeting, zonder schroom. Met mijn verhalen bereikte ik hem nauwelijks meer, maar nooit had ik mijn vader zo dichtbij, nooit voelde ik de warmte zo binnenkomen.”

Na een korte pauze, waarin Gijs zijn boek ‘Gezichten van Dementie’ signeerde, was er tijd voor vragen, maar werden er vooral ook ervaringen van bezoekers uitgewisseld. Het zorgde voor emotie maar ook voor verbinding en herkenning. Het zorgde ervoor dat er na afloop nog lang werd nagepraat.