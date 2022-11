Met z’n zelfgeproduceerde meel zet Rolf Koning nu de thuisbakkers aan het werk

PEIZE – ‘Het is nu goedkoper om niets meer te doen’, zegt Rolf Koning. Hij is een van de eersten bij wie de energiecrisis de genadeklap werd. De torenhoge energiekosten hebben hem gedwongen zijn oven definitief uit te zetten. Nooit meer de geur van een versgebakken broodje uit de molen van Peize.

Z’n bakkershart huilt. ‘Vooral omdat je met je rug tegen de muur staat, dat je er zelf niets aan kunt doen.’ Toch is Rolf in staat gebleken om zichzelf toe te spreken. ‘Dit is wat het is, daar moet ik het mee doen en daar moet ik het beste van maken.’ En zo spreken we best een nuchter man. Hij denkt in mogelijkheden. Met zelfgeproduceerd volkoren meel biedt hij diverse broodbakmixen aan, waarmee de ‘bakker’ thuis aan de slag kan.

Vanuit Zuidwolde kwam z’n opa vroeger naar Peize om een bakkerij te beginnen. Bakkerij Koning, een begrip in Peize, het werd een familiebedrijf. Vader en later zoon Rolf namen de bakkerij over. Rolf groeide op in de bakkerij, maar had er als klein jongetje niets mee. Zijn aandacht lag vooral bij electronica. Hij deed daarin een opleiding waaraan hij al gauw de brui gaf. ‘M’n interesse lag in die tijd niet zo bij leren.’ Z’n vader was duidelijk, er werd niet bij huis om gelopen. Óf weer naar school, óf aan het werk. Het werd dat laatste, bij pa in de bakkerij. ‘Ik vond het best, want ik verdiende geld.’ Rolf kreeg er steeds meer aardigheid aan en deed later de bakkersvakschool en haalde z’n ondernemersdiploma.

Vanaf 2009 zit Rolf in de Paiser Meul waar hij in eerste instantie begon met nota bene thuisbakkersproducten, meel en wat streekproducten. Toen een kennis hem vroeg of hij iets kon betekenen voor hun zoontje met een gistallergie, is hij weer begonnen met het bakken van brood. ‘Ik had eigenlijk besloten niet meer te bakken, maar rolde er zodoende toch weer in en begon met het bakken van desembrood.’ Het bracht hem meer dan hij had kunnen bedenken, iets wat hij eigenlijk altijd had gewild, namelijk een heel andere manier van bakken. ‘Ik kwam erachter dat ik geen receptenbakker was, of wat oneerbiedig gezegd, een belletjesbakker.’ Bij hen is het brood klaar als het belletje gaat. ‘Bij mij betekende het belletje dat ik ging kijken hoe het brood ervoor stond. Kijken, voelen en ruiken. Echt, dan krijg je een totaal ander product.’ Aan het woord is een gepassioneerd bakker die er de stekker uit moest trekken.

Nu verkoopt Rolf in de molen dus z’n eigen broodbakmixen met z’n zelf geproduceerd volkoren meel. Dat is ook z’n insteek, specifiek zijn, iets anders verkopen dan je buurman. Hij neemt daarbij z’n jarenlange ervaring mee, ervaring en passie, waar z’n klanten graag naar luisteren. ‘Bakken kan in een broodbakmachine, maar ook handmatig in een broodblik in de oven’, vertelt Rolf, ‘maar dat laatste is, in verband met het gistingsproces, vooral voor de meer ervaren thuisbakkers.’ Maar die komen er volgens hem ook achter dat een brood uit de oven lekkerder is. Als je een broodje in de oven bakt, krijgt je een andere korst en is het langer vers. ‘Want wist je dat 75% van de smaak van het brood in de korst zit?’ De bevlogen verteller over brood kan het in de winkel van de molen allemaal uitleggen.

Rolf is van plan om z’n broodsoorten die hij eerder verkocht allemaal terug te laten komen in een mix, zodat mensen thuis zelf hun brood kunnen bakken. Z’n alom bekende desembroodje zal daar zeker aan worden toegevoegd. Een aantal specifieke, zoals de Peizerpit, een viergranenbrood met zaden en pitten, en de tarwe-rogge, een mix van z’n vader, liggen nu al voor het grijpen. Maar in de winkel liggen ook cakemixen, mixen voor krentenbrood en vruchtenbrood en diverse pannenkoekmixen.

Rolf is blij dat hij zich kan onderscheiden en verwelkomt zijn klanten graag van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.30 en 17.00 uur in de molen van Peize.