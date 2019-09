Noordelijke tuigpaardrijders sluiten seizoen af op Brinkhofweide in Norg

NORG – Zondagmiddag 1 september stond er opnieuw veel publiek langs de het concours terrein aan de Brinkhofweide in hartje Norg. Dit keer waren alleen de regionale tuigpaardrijders van Noord, voorheen TAVENO, te gast voor hun laatste wedstrijden van het buitenseizoen. De mooie volle rubrieken brachten spannende strijd met prachtige winnaars en ook de allerkleinsten mochten hun pony’s showen. Afgewisseld met een aantal shows werd het net als elk jaar een geslaagde tuigpaardmiddag.

De eerste rubriek, de lage limietklasse, was gelijk de grootste van de dag met dertien deelnemers waarvan er zeven in de herkansing mochten. Het was Joyce de Boer uit Mantinge met Habibi (v. Marvel) die het eerste oranjelint won met op de tweede plaats Lubbert van Oene uit Kamperveen met Kibora V (v. Manno). Een mooie strijd waarin Gerard van der Meulen uit Nij Beets derde werd met Kempenaar (v. Eebert). In de hoge limietklasse kwam de in Norg geboren en getogen Linda Boelens op kop met haar vos ruin El Nino B (v. Atleet) die een hoge knieactie liet zien en de hals er mooi opzette. Grootste concurrent tijdens het overrijden met vier bleek Niek Alting uit Jipsingboertange met Icoon (v. Colonist). Zij werden tweede voor Harm Jan Veenstra uit Boijl met Inanda (v. Patijn) van Willem Clevering uit Makkinga. Met Darno (v. Saffraan) mocht Freerk Helmus uit Oldekerk als vierde opstellen.

In de ereklasse Alting wel op kop en wel met zijn Paard van het jaar Emerson (v. Manno). De grote vos kijkt de hele wereld over met zijn machtige front en absoluut de beste. Albert Lueks uit Diever werd tweede met de dekhengst Ditisem (v. Roy M) van zijn in Norg wonende schoonvader Jan Muggen. Met een deftige Evert (v. Sterreljocht Suprice) werd Fokkelien Oldenburger uit Grootegast derde. Emerson won ook de damesklasse met Manon Veerman op de tweewielige wagen. Linda Boelens en El Nino B werden nu tweede voor de afscheidnemende Margreet Bosma uit Dwingeloo met haar zestienjarige Wonder van de Ursahof (v. Patijn). De zege bij de dames op de vierwillige concourskar was voor Rianne de Vries met Celony (v. Vulcano) van Lammert Tel uit Een. De met veel zweefmomenten dravende Vayacondios (v. Larix) met Nathalie Buwalda uit Emmercompascuum werd tweede voor Susan Bouwman uit Nijeveen met GSM Jongleur (v. Atleet). De vosmerrie Celony won in handen van Linda Boelens ook de wedstrijd voor fokmerries en daarmee hield zij Harm Jan Veenstra met Kretina (v. Fantijn), tweede, en Jan Tienkamp uit Peest met Dinkie (v. Manno) achter zich.

Bij de tweespannen had het publiek een andere winnaar dan de jury. In een allesbeslissende tweestrijd koos de jury voor Albert van Dijk uit Noordwolde met Jacob (v. Manno) en Hugo (v. Patijn), waar de kenners langs de kant Freerk Helmus de beste vonden met zijn jonge span Saffraan nakomelingen Darno en Kennedy. Deze waren het meest gelijk in houding en beweging en liepen keurig recht gesteld waar de winnaars dit veel minder waren.

Voor de Young Riders stond de finale van hun competitie op het programma en het was uiteindelijk de 22-jarige Mart Helmus met Kennedy die met één punt verschil de overall winnaar werd. Hij won ook de dagwedstrijd en dat gaf de doorslag. Naaste belager JR Bouwman, 15 jaar, werd zowel tweede in de finale als de eindstand met GSM Jonas (v. Unieko). De stijlprijs was voor 16-jarige Gemma Boekelo met Icoon van maatschap Alting. Kim Koolen won op Julius (v. Eebert) van stal Haak uit Ter Apel de zadelrubriek.

De tuigpaardrubrieken werden afgewisseld met een viertal shows. Geeske Rorrenga gaf een demonstratie dressuur met haar men paard en de amazones Laura Zwart en Ellen Wynia deden hetzelfde op twee zwarte paarden onder het zadel. De jeugd had weer alles uit de kast gehaald om hun pony en zichzelf zoveel mogelijk kleurrijk aan te kleden om de het publiek te vermaken en de jury te imponeren. Tot slot kwam Linda Boelens in de baan met de hengst Fantijn van vriend Lammert Tel en bracht het publiek nog eenmaal in vervoering met een geweldig optreden van de elastische hengst. Fantijn werd dit jaar Nederlands kampioen ereklasse en won vorige week woensdag in Groningen de strijd om de Zilveren Martini toren.

De slot rubriek was die voor de boerenwagen en dat werd met vijf aanspanningen een mooie afsluiting van een prachtige zonnige zondagmiddag in Norg. Winnaar werd Richard Hofstra uit Lytsewierum met Any Time (v. Patijn) en versloeg de enigste boerin van het gezelschap Nathalie Buwalda met Vayacondios. Hierna werd afscheid genomen van omroeper Erik Korringa uit Tolbert en ringmeester Dirk Klompe uit Roden. Klompe is meer dan 35 jaar ringmeester geweest en was vele jaren de baas in de baan op het grote nationale concours van Norg maar vond het veel kleinere september concours op de Brinkhofwiede net zo belangrijk. Hij gat het nu rustiger aandoen. Beide heren werden bedankt door voorzitter Reinder Auwema van de Stichting Norgermarkt concours.