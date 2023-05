Noordenveld een bridge koning en koningin rijker

NORG – In een prachtig toernooi tussen de sterkste bridgeparen van de bridgeclubs in het Noordenveld werd in De Brinkhof te Norg gestreden om de eer om in 2023 kampioen van het Noordenveld te zijn. Na zes ronden kon de wedstrijdleider, Teun Pieters, het winnende paar kronen en in de bloemetjes zetten. Uiteraard kreeg het winnende paar de prestigieuze beker overhandigd. Het gekroonde paar is lid van bridgeclub Rôner Sans uit Roden, te weten Nel en Otto Jellema. Met een score van 66,67% versloegen zij de concurrentie.

.