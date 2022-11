Noordenveld en Westerkwartier goed vertegenwoordigd op de Promotiedagen

‘We zijn elkaar beste vrienden’

GRONINGEN – Ze hebben heel wat uit de kast getrokken bij de gemeente Noordenveld. Alles voor een tiptop presentatie hét zakelijke event van het noorden, moeten ze bij de gemeente gedacht hebben. Noordenveld was samen met de gemeente Westerkwartier goed vertegenwoordigd op de promotiedagen. Tynaarlo sloot zich voor het eerst aan bij haar collega-gemeenten. Incognito bijna. Behalve het gemeentelijke logo op een doek en een paar lege tafeltjes met wat folders was er weinig te merken van de aanwezigheid van de gemeente dinsdagavond. Waarschijnlijk heeft dat alles te maken met de begroting die er op dezelfde dag doorheen gejast moest worden. Vermakelijk was het in elk geval wel. Bakkoningin Inge Sikkens wist burgemeesters Klaas Smid en Ard van der Tuuk te strikken om zoete koekjes te bakken en auteur en spreker Hans van Tellingen hield een pleidooi over de florissante toekomst van stenen winkels.

Ingrid Alkema (EZ) heeft speciaal voor de promotiedagen een nieuw jurkje aangeschaft. Voor haar zijn de promotiedagen toch wel hét feestje van het jaar, vertelt ze. Samen met collega Maxim Romashuk heeft ze heel wat uurtjes gestoken in de voorbereidingen van de netwerkbijeenkomst voor ondernemers. Ondernemers zijn de economische motor van de gemeente en dus verdienen ze aandacht en een podium, vindt Alkema. Al een aantal jaren zoekt Noordenveld samenwerking op met buurgemeente Westerkwartier. Een serieuze flirt die zo maar eens uit kan groeien tot een innige relatie, blijkt als we later op de avond burgemeester Ard van der Tuuk tegen het lijf lopen. Volgens Alkema een heel bewuste samenwerking. Eentje die zeker nog verder gaat groeien. Communicatieadviseur Tiny de Jong (eveneens in vlot jurkje) is het roerend eens met haar collega. Voor de nieuwe gemeentesecretaris Peggy van Vliet moet dat wel heel goed voelen. Van Vliet woont in Zuidhorn en werkt in Roden. Bart Spandaw is er ook. Keiharde zaken heeft de flamboyante ondernemer uit Roden nog niet gedaan, maar dat is ook niet wat hij ervan verwacht. Al heeft hij wel een paar interessante gesprekken gevoerd met betrekking tot zijn nieuwe detacheringsbedrijf. Spandaw grossiert in specialisten op het gebied van security. Ate van der Veen, u weet wel, de stille kracht achter de Hopbel, Bij Boon en tegenwoordig ook achter een dagbesteding in het mooie Paais, staat samen met horecabaas Frits Franke en expo-man Herman Smits van gedachten te wisselen. Een onderonsje met bier. Een lokaal biertje wel te verstaan. De zware jongens van Maallust worden met gemak weggetikt dinsdagavond. Noordenveld heeft inmiddels een aardig rijtje met lokaal geproduceerde producten. Veenhuizer ondernemer Mark ter Maat van Koffielust weet heel wat bakken koffie te slijten aan de dorstige bezoekers van de Promotiedagen. Bertjan Stadman van Cruwijn is er ook. Of hij zijn eigen ontwikkelde likeurtje ‘Roner’ ook heeft meegenomen is niet bekend. Evenementenmaster Sikko Cazemier heeft het prima naar zijn zin. Samen met de mannen van Soundlink zorgt Cazemier ervoor dat RTV Zulthe ondernemers de hemd van het lijf kan vragen en dat meteen live de ether in kan slingeren.

Ondertussen heeft Inge Sikkens de burgemeesters Klaas Smid en Ard van der Tuuk een schort voor geknoopt. Het is de bedoeling dat beide heren onder haar professionele leiding zelf koekjes bakken met meel van Buiters Bakboerderij. Van der Tuuk gaat voor sinaasappelbeslag, Smid voor chocolade. Al snel wordt duidelijk dat Smid niet zo handig is met de beslagspuit als zijn collega uit het Westerkwartier. Er zitten meer klodders aan zijn handen dan in de daarvoor bedoelde vormpjes. Het hilarische tafereel zorgt voor een hoop gegniffel bij het toegestroomde publiek. Jan Buiter en zijn Hennie kijken samen met René Buiter en diens nieuwe liefje van een afstandje toe.

Om acht uur is het woord aan Hans van Tellingen (goed voor 70.000 volgers op Twitter en 50.000 op TikTok). De auteur en retailspecialist is er heilig van overtuigd dat stenen winkels het winnen van de internetcowboys. Mensen zijn sociale dieren. Die houden van een praatje en gezelligheid. En een goeie bak koffie. Dan kopen ze met het grootste gemak nog even een truitje extra. De werking van ‘de lange kassabon’ noemt hij het. Je koopt meer dan je van plan was in een fysieke winkel, is de overtuiging van Van Tellingen die ook weet dat de internethandel op z’n retour is. Twintig kledingstukken bestellen en negentien dingen terug sturen, daar kan geen bedrijf winst mee maken, benadrukt de retailman die vlak voor de promotiedagen nog even een rondje door Roden maakte. ‘De leegstand is landelijk 6 procent. Ik heb in Roden één lege winkel gezien. Het is een trendbreuk: stenen winkels nemen juist weer toe.’ Koren op de molen van wethouder EZ Jos Darwinkel die aandachtig zat te luisteren naar het pleidooi van Van Tellingen. Na de peptalk was het tijd voor het echte werk: netwerken.

Bij Qlasse weten ze wel hoe dat heurt. De stamtafel in de sjieke stand met zijdebloemen zit bomvol. Ondernemers Pascal Bakker en Nienke Dekkers hebben het netwerken bijna uitgevonden. Het ondernemersstel is niet te missen bij menig zakelijk feestje. Vaak in gezelschap van Vida Libre-man Paul Reiné van der Wijk en Erik Kleiker die tegenwoordig achter de coulissen van tuinmeubelwinkel De Vries XL vertoeft. Benjamin Berghuis is er ook. Als altijd heeft de Roder jurist zijn zwarte baard strak in model. Egbert Draaier vertegenwoordigt zijn Bucky, Jeroen Bezu en zijn zus Pascal JOY, Anna en Peter Oosterom de gelijknamige verlichtingszaak. Ook onder de gasten: Kim John Sze van restaurant Merry Gold, zijn vrouw Megan en Anton en Janet Hamstra van Onder de Linden.Wethouder Alex Wekema zit met zijn Peterina gezellig te kletsen met een paar Roder ondernemers. Ook groots vertegenwoordigd: het Roder paradepaardje Harkboot en de Leekster bedrijven Prokan en Smeding.

Ard van der Tuuk is verwikkeld in een onderonsje met Klaas Smid. ‘We zijn elkaars beste vrienden’, bekent Van der Tuuk. Steeds vaker zoeken de gemeenten de samenwerking op. Laten zich niet tegenhouden door provinciegrenzen. ‘Grensontkennend samenwerken’ noemen ze dat. Ze zoeken elkaar op als het gaat over beleid op economie, ruimtelijke ordening en verkeer en bereikbaarheid, verduidelijkt wethouder Marjan Sijperda van het Westerkwartier. ‘Er gaat veel geld naar de regio’s Groningen en Assen, maar wij zijn het bindweefsel tussen deze regio’s. Samen optrekken is daarom van groot belang.’ Smid erkent de vriendschapsband met zijn buurgemeente. ‘We denken na over alle kansen en we gaan elkaar vooral niet tegenwerken. We zoeken juist naar gezamenlijkheid.’ Een ding is zeker: het bruist van het ondernemerschap in Noordenveld. En het kan alleen nog maar beter worden als we Van Tellingen mogen geloven.