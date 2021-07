Noordenveld gaat vakantiewoningen meten

NOORDENVELD – Medewerkers van ons team WOZ/Belastingen gaan tussen 19 juli en 27 augustus op pad om recreatiewoningen te meten. Eigenaren en bewoners krijgen hierover deze week een brief.

De WOZ-waarde van (recreatie)woningen wordt vanaf volgend jaar op een andere manier bepaald. Vanaf 2022 moet namelijk de gebruiksoppervlakte van de recreatiewoningen als uitgangspunt genomen worden. Tot en met dit jaar was dat de inhoud van de recreatiewoningen.

Tussen 21 juni en 30 juli bezoeken medewerkers van het team WOZ/Belastingen de recreatiewoningen. Hierbij meten en registreren ze ook bijgebouwen, zoals schuren en overkappingen. Een juiste registratie draagt bij aan een juiste WOZ-waarde. De medewerkers kunnen zich legitimeren en de opnames vinden op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 plaats. De coronamaatregelen worden in acht genomen.

Niet op afspraak

De gemeente kan geen exacte datum en tijd voor de bezoekjes noemen. eigenaren kunnen ook geen afspraak maken. ‘Dit komt door het grote aantal woningen dat we moeten bezoeken. Indien nodig zullen we achteraf contact opnemen bij vragen.’

De WOZ-waarde

De gemeente moet elk jaar de WOZ-waarde opnieuw vaststellen. Dit gebeurt door (recreatie)woningen met elkaar te vergelijken. ‘We houden rekening met grond en bijgebouwen. Maar ook de kwaliteit en staat van onderhoud spelen een rol. Over de WOZ-waarde betalen eigenaren diverse gemeentelijke belastingen en deze waarde vormt ook de basis voor de inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.’

Wie vragen heeft over WOZ-waarde, kan contact opnemen met de gemeente of kijken op de website van de Waarderingskamer. Mensen die denken dat de WOZ-waarde niet klopt, kunnen bellen of mailen naar belasting@noordenveld.nl. (Foto: Funda)