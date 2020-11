Noordenveld heeft geen ‘sjoemelstroom’

Nominatie KoopWijsPrijs voor gemeente

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld maakt kans om er met de KoopWijsPrijs vandoor te gaan. Deze prijs voor het meest vooruitstrevende project op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt jaarlijks in meerdere categorieën uitgereikt. Noordenveld is genomineerd met het project ‘lokale energie inkoop’. En dat in dezelfde week dat er vragen binnenkwamen over zogeheten ‘sjoemelstroom’.

Die vragen kwamen van het Amsterdamse bedrijf WISE. Dit is in een organisatie die zich inzet voor honderd procent hernieuwbare energie. Als een soort waakhond controleert het bedrijf (overheid)instellingen in heel Nederland. Zo bijt het zich vast in gemeenten die ‘sjoemelstroom’ inkopen. Lisanne Boersma, campaigner bij WISE, legt uit: ‘Veel gemeenten maken gebruik van sjoemelstroom. Dat is stroom die in feite nog steeds fossiel en vervuilend wordt opgewekt, maar met de aankoop van certificaten “vergroend” wordt. Die certificaten doen het lijken alsof gemeenten groene stroom inkopen, terwijl het in feite nog dezelfde vervuilende stroom is.’

WISE vond in haar onderzoek uit dat zo’n kwart van de gemeenten in Nederland niet transparant is over waar hun elektriciteit vandaan komt. ‘De gemeente Noordenveld heeft op vragen van ons geen enkele reactie gegeven’, zegt Boersma. Dit voedde de gedachte dat Noordenveld wel eens gebruik kon maken van die zogeheten ‘sjoemelstroom’.

Maar dat is niet aan de orde, benadrukt wethouder Kirsten Ipema. Sterker nog: de gemeente Noordenveld kreeg afgelopen week te horen dat zij is genomineerd voor de KoopWijsPrijs. Dit omdat de gemeente straks zo’n zestien procent van haar totale stroomverbruik zal afnemen van zonnepark HALO in Langelo. Iets waarmee de Energiecoöperatie NoordseVeld op haar beurt weer erg blij mee is. ‘We zijn vanuit het Ministerie van Economische Zaken genomineerd voor deze prijs’, vertelt wethouder Ipema. ‘We hebben onze energie bewust ingekocht, met een garantie van oorsprong. Van sjoemelstroom is dus geen sprake.’

Dat WISE bij gemeenten aan de bel trekt, is niet verwonderlijk. Gemeenten zijn namelijk grootverbruikers van stroom. De herkomst stroom van de gemeente Noordenveld werd in twijfel getrokken, omdat er herhaaldelijk niet op mails werd gereageerd. ‘Dat is slordig van ons geweest’, zegt wethouder Ipema daarover. ‘De meeste mails die binnenkomen worden beantwoord of doorgestuurd naar een ambtenaar, maar op sommige mails komt geen reactie. Dat is niet zoals het zou moeten zijn, maar helaas wel de praktijk. Ik zal WISE nog wel van een reactie voorzien.’

Over de oorsprong van de zogeheten ‘sjoemelstroom’ kan Ipema dan ook helder zijn. ‘Het betreft groene stroom van Nederlandse bodem. Van Nederlandse wind en zon bovendien, en niet van biomassa. Voor de duidelijkheid.’