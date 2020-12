Noordenveld helpt inwoners met lezen en schrijven

NOORDENVELD – Noordenveld gaat inwoners helpen, die moeite hebben met schrijven lezen, rekenen en computeren. Samen met de arbeidsmarktregio Groningen, heeft Noordenveld hiervoor een plan gemaakt.

Als je moeite hebt met lezen en schrijven kan dat soms grote gevolgen hebben. Deze laaggeletterdheid heeft niet alleen invloed op jezelf. Maar soms ook op werk, gezondheid of gezin. Als je je hierdoor minder goed kunt redden, wordt het steeds moeilijker om mee te doen in de maatschappij. Daarom wil de gemeente deze inwoners extra helpen met lezen, schrijven en rekenen maar ook voor computeren. Dit gebeurt in samenwerking met de helpers in het Taalhuis, in de bibliotheek in Roden. Daar zitten vrijwilligers, en medewerkers van de bibliotheken en het onderwijs. Ook werkgevers en de GGD worden betrokken om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Het lesprogramma is online te vinden.

In het Taalhuis van de gemeente Noordenveld, in de bibliotheek Roden, gaat de meeste aandacht naar inwoners die Nederlands als moedertaal spreken. En die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Er maken elk jaar zo’n 70 inwoners gebruik van het aanbod. Niet alle inwoners uit deze doelgroep zijn van het aanbod op de hoogte, maar met dit plan hoopt de gemeente dat dit beter lukt.

Het plan van aanpak is met verschillende instanties gemaakt. Niet alleen gemeenten, maar ook mensen van het onderwijs (de ROC´s), Biblionet Drenthe en Groningen, Forum Groningen, Stichting Lezen en Schrijven en de GGD. (Foto: Bibliotheek Roden)