Noordenveld is dé fietsgemeente van Drenthe

NOORDENVELD – Al jaren presenteert de gemeente Noordenveld zich als fietsgemeente. Sinds afgelopen weekend mogen ze zich officieel dé fietsgemeente van de provincie Drenthe noemen. Als enige gemeente van Drenthe is Noordenveld namelijk opgenomen in de top 100 van beste fietsgemeenten in Nederland. In deze lijst, opgesteld door de Fietsersbond, komt Noordenveld op een 27ste plek.

‘Het is een mooi compliment’, vindt wethouder van verkeer Alex Wekema. ‘Het is alleen jammer dat de andere Drentse gemeenten wat achterblijven. We hopen dat zij ons voorbeeld volgen en ook mee gaan doen.’ Vooral op het onderdeel ‘fietsbeleving’ scoort Noordenveld hoog. ‘Dat kan ik beamen’, zegt Wekema. ‘We hebben prachtige routes en fietspaden. Op de fiets naar Groningen of Assen is vanuit Noordenveld echt een pretje.’