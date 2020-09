Noordenveld maakt jacht op Erfgoedprijs

‘We willen ons erfgoed levend houden’

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is één van de vier finalisten in de strijd om de BNG Bank Erfgoedprijs 2020. Vlak voor de coronacrisis verzorgde burgemeester Klaas Smid een pitch ten overstaan van de zeskoppige jury. Deze bracht een geheim bezoek aan alle vier de deelnemende gemeenten. Het woord is nu aan Jan Publiek, die online zijn stem mag laten horen.

Het is inmiddels de tiende keer dat de Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan de beste ‘erfgoedgemeente’ van Nederland. Met de jaarlijkse verkiezing wordt aandacht gegeven aan erfgoed in al zijn veelzijdigheid. Specialisten uit het erfgoedveld stelden een longlist op van gemeenten die blijk geven van visie en daadkracht, in hun omgang met erfgoed. Dit jaar behoort Noordenveld tot één van die gemeenten. Klaas Smid is als burgervader trots op de finaleplaats. ‘De jury kijkt naar de plek die je als gemeente geeft aan erfgoed. Daarbij kijken ze naar het landschap, toerisme, recreatie en onderwijs. Hoe betrek je bijvoorbeeld de jeugd bij het erfgoed in je gemeente?’

Noordenveld kent volgens Smid veel erfgoed. ‘Denk aan Veenhuizen en Mensinge, maar bijvoorbeeld ook de vier molens in onze gemeente.’ Een belangrijke vraag voor de Erfgoedprijs is hoe de gemeenten hun cultureel erfgoed bewaren. ‘Dan gaat het om het geld wat je er als gemeente in steekt, maar ook hoe alles wordt onderhouden en of de inwoners erbij betrokken worden’, legt Smid uit. ‘Een goed voorbeeld hiervan is Landgoed Terheijl, waar de inwoners direct bij de plannen worden betrokken.’

Veenhuizen, de Roner erfkoepel, de samenwerking tussen Mensinge, de Scheesptra School en Speelgoedmuseum Kinderwereld: goede voorbeelden van de bewaring van het Noordenveldse erfgoed in de praktijk. Vandaar ook dat Smid vertrouwen heeft in de finale. Zelf gaf hij begin dit jaar een pitch voor de zeskoppige jury, waarbij hij verkleed ging als Johannes van den Bosch (oprichter van de Koloniën van Weldadigheid). Het was een ludieke manier om de aandacht te trekken van de juryleden. ‘Zij zijn later op een onbewaakt moment nog eens in Noordenveld geweest, om een bezoek te brengen aan ons cultureel erfgoed. En nu zijn we bij de publieksstemmen aanbeland.’

Smid is bovenal trots op het erfgoed in Noordenveld. ‘Mensinge heeft niet zo lang geleden een nieuwe impuls gekregen, waardoor het een meer museale functie krijgt. De gemeenteraad heeft al eerder uitgesproken dat zij Mensinge als zeer waardevol zien. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van Mensinge. Dat is vrij uniek.’

Veenhuizen moet binnen afzienbare tijd op de UNESCO Werelderfgoedlijst komen te staan. Dat biedt mogelijkheden voor het dorp en de regio, maar geeft ook een zorg. ‘Niemand zit te wachten op hordes Chinezen en Japanners die het dorp komen overspoelen’, zegt Smid. ‘Daarom moet je de marketing voor het dorp op een juiste manier wegzetten. Een tweede Giethoorn is niet de bedoeling.’

Volgens Smid onderscheidt Noordenveld zich door de aandacht voor cultureel erfgoed op basisscholen. ‘Op basisscholen krijgen kinderen de Noordenveldse canon. Op die manier komen zij in aanraking met alles wat wij hier aan cultureel erfgoed hebben. De voorzitter van de PO-raad, Rinda den Besten, gaf bij een bezoek aan onze gemeente aan onder de indruk te zijn. Als gemeente vinden wij het belangrijk om ons cultureel erfgoed levend te houden. Het is dan ook belangrijk om kinderen hiermee in aanraking te laten komen.’

Schouwen-Duivenland, Alkmaar en Appingedam zijn de te kloppen gemeenten voor Noordenveld. Stemmen kan tot half september via www.kunsten92.nl/activiteit/publieksprijs2020. De winnende gemeente mag 25.000 euro tegemoet zien. ‘Ik denk dat wij heel veel mooie pareltjes in onze gemeente hebben’, stelt Smid voor de Havezate Mensinge. ‘Het zou mooi zijn als we deze prijs winnen.’