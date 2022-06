Noordenveld maakt zich op voor Beweegfestival

Gerard Kemkers: ‘Stop niet als je ouder wordt, dáár liggen de kansen!’

NOORDENVELD – De oldstar sporten nemen in rap tempo een behoorlijke toevlucht. Steeds meer senioren lijken walking football, walking korfball en boksen voor ouderen te ontdekken. Niet alleen nuttig, want bewegen is gezond, maar bovenal ook erg gezellig, weten Riemke Schripsema en Jan Groenewold uit Roden. Riemke is iedere dinsdagochtend op het korfbalveld te vinden, Jan trekt op dinsdagmorgen zijn voetbalschoenen aan voor een potje walking football op de velden van GOMOS of ONR. Beide gaan ze zeker naar het Beweegfestival op 5 juli in Roden.

Bijna een jaar nu, doet Riemke Schripsema mee met walking korfball. Niemand die het voor elkaar krijgt om haar dan te strikken voor een andere afspraak. Nee zeg, dinsdagochtend is heilig. Ze was nooit van de spelletjes zegt ze zelf. ‘Het klinkt gek misschien, maar korfbal is niet de hoofdmoot. Het programma is erg afwisselend.’ Hoe dan ook, de ochtend start met een goeie bak koffie. Daarna is het tijd voor een gezamenlijke warming-up, vertelt Riemke. ‘Vervolgens oefenen we op de korf, doen rek- en strekoefeningen, Erik Scherder-momentjes noemen we dat, haha. En we sluiten af met een partijtje. De sociale contacten zijn leuk. Vorig jaar ben ik met pensioen gegaan, dan moet je je leven toch een andere draai geven om niet in een gat gevallen. Ik kom uit de kinderopvang, heb altijd veel bewogen. Stilzitten is niet goed. Het leuke is dat je dit het hele jaar door kunt doen. En het is lekker buiten. Wat ook werkt is dat we goede trainers hebben. Clara Penninga is fysiotherapeut, zij doet de warming-up. Gerrit Hazekamp verzorgt de trainingen. Ik kan het echt iedereen aanraden.’

Jan Groenewold is ook aangeschoven aan de koffietafel. Normaal gesproken stond –ie al op het voetbalveld in Norg om onder leiding van Johan Wardenier een potje te voetballen. Speciaal voor het interview maakt hij een uitstapje naar het korfbalveld in Roden. Nog maar een jaar woont Jan in Roden. In de Krant las hij over walking football. Nieuwsgierig als hij was besloot hij een keer te kijken. Hij was meteen enthousiast en bleef. ‘Het is een leuke groep. Johan is de verbindende factor. Ik ben zelf 30 jaar voetbaltrainer geweest. Hij doet het goed, laagdrempelig én professioneel. We trainen een uurtje, een leuk, gevarieerd programma. Van grondoefeningen tot partijtje die altijd in gelijkspel eindigt. Competitie is er niet. Toen ik begon waren we met z’n achten, inmiddels hebben we een vaste groep van 14 man. Een leuke groep gasten bij elkaar.’ Tot nu toe zijn het alleen de kerels die een balletje trappen. Anders dan bij walking korfball, waar mannen en vrouwen aanhaken. ‘We zouden er graag vrouwen bij hebben hoor, begrijp me goed. Maar het lukt niet echt. Wie weet, dat er na het lezen van dit stuk vrouwen toch enthousiast zijn geworden.’ De derde helft is overigens net zo belangrijk, vervolgt Jan. ‘Om de beurt nemen we koeken mee. Voor mij is het iedere week opnieuw een moment om naar uit te kijken.’

Beweegfestival

Op 5 juli staat het Beweegfestival op het programma. Behalve walking korfball en walking football zijn er ook wandel-, fiets- en yogaclinics. De dag start met een gezamenlijke warming-up. De kantine van de korfbalclub fungeert als ontmoetingsplein (want het sociale aspect is minstens zo belangrijk). Gerard Kemkers is uitgenodigd als gastspreker. Hij zal samen met sportarts Hans de Vries een korte inspiratielezing houden over het belang van actief bewegen. De voormalig topsportmanager en directeur van de Academy voor talentontwikkeling in Enschede weet als geen ander hoe belangrijk het is dat je je spierkracht blijft ontwikkelen. ‘Wanneer je ouder wordt, verlies je spierkracht. Wandelen en fietsen is prima, maar het daagt je spieren niet echt uit. Daarvoor is intensievere beweging nodig.’ Sportarts en clubarts van FC Emmen Hans de Vries bevestigt dat. Samen met Kemkers verzorgt hij de lezing na de lunch op het Beweegfestival. Beide heren verlenen graag hun medewerking aan het initiatief. ‘Sportief bewegen zorgt voor de juiste spierondersteuning. Het verkleint de kans om te vallen en ook het risico op blessures is kleiner.’ Ook cognitief wordt er winst geboekt, weten de heren. ‘Door complexe bewegingen uit te voeren train je ook je brein. Bij oog-been- en oog-armbewegingen is oogcoördinatie enorm belangrijk.’ Liever drie keer week kort dan één keer per week is het advies. ‘Door regelmatig sportief te bewegen kun je ongemakken door het ouder worden afremmen. Bij Parkinsonpatiënten wordt boksen zelfs ingezet als medicijn. En mensen die fit zijn hebben 40 procent minder kans op complicaties bij een darmoperatie. Dat is bewezen. Maar ook voor het hele sociale gebeuren is sportief bezig zijn belangrijk. Het voorkomt dat je op latere leeftijd in een isolement raakt. Je hebt altijd iets om op terug te vallen.’ Kemkers en De Vries hopen dat mensen in grote getale naar het Beweegfestival komen. ‘Het is hét instroommoment’, zegt Kemkers die hoopt dat mensen zoveel mogelijk aanhaken bij een sport die ze leuk vinden. Het proces dat je ziet ontstaan is groeiende. Er komen steeds meer old star sporten bij. Een goede ontwikkeling. Voor iedereen die nog twijfelt zeg ik: Ga erheen, ga kennismaken! Blijf jezelf uitdagen, op welk niveau dan ook. Stop niet als je ouder wordt, dáár liggen de kansen!’

Het Beweegfestival dus. Leuke clinics, gezamenlijke lunch, inspirerende speeches en een leuke, sportieve markt. De kosten? Helemaal niets. Noteren dus, het Beweegfestival op dinsdag 5 juli op de velden van Korfbalvereniging Noordenveld. Inloop vanaf 10:00 uur!