Noordenveld meet rijgedrag 30-kilomterzones

NOORDENVELD – In Steenbergen, Peize en Norg komen palen te staan met meetapparatuur die specifiek de snelheid meten in 30 kilometerzones. In Steenbergen is dat aan de Hoofdstraat, in Peize nabij De Pol en in Norg is dat op de Peesterstraat. Hoewel de palen met camera’s lijken op snelheidsflitspalen zijn ze dat niet.

Noordenveld doet mee aan een project dat op meerdere plaatsen tegelijkertijd wordt uitgerold in geheel Drenthe. Eelde, Vries, Dwingeloo, Nooitgedacht, Ruinen, Havelte, Grolloo, Diever en Ruinerwold doen mee aan dit onderzoek dat naar verwachting eind november ook al weer zal zijn afgerond. Er zal vooral worden beoordeeld hoe veilig de wegen zijn. Het NDW, wat staat voor Nationaal Dataportaal Wegverkeer, coördineert de meetactie. Extra metingen zijn nodig om risico’s in het verkeer in te dammen. Het betreft een landelijk onderzoek waarbij de resultaten ook landelijk gedeeld worden. De gemeente kan de analyses ook gebruiken om maatregelen te nemen.