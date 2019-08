Noordenveld op zoek naar 100 gezinnen voor Junior Energiecoach

NOORDENVELD – Hoe zorg je ervoor dat mensen zich bewust worden van hun energieverbruik? Door te beginnen bij de jeugd. Daarom doet de gemeente Noordenveld dit najaar weer mee met Junior Enrgiecoach. Een leerzaam en leuk spel voor gezinnen met kinderen tussen de 7 en 11 jaar oud. In totaal kunnen 100 gezinnen zich aanmelden. Inschrijven voor dit spel is gratis en kan vanaf 19 augustus tot en met 29 september op juniorenergiecoach.nl/meedoen.

Doel van het spel is gezinnen bewust te laten zijn van hun eigen energieverbruik. Hierdoor zien ouders hoe ze gemakkelijk energie kunnen besparen en leren kinderen wat energie en milieu inhoudt en dat het leuk is om mee bezig te zijn.

Weekopdrachten

Het spel duurt in totaal zes weken en bestaat uit on- en offline puzzels, experimenten, doe-opdrachten en winacties. Elke week staat in het teken van een andere opdracht. Zo gaan de deelnemers de ene week op lampenjacht een andere week op stekkerexpeditie. Het motto van Junior Energiecoach is dan ook: met energie kun je lachen!

Varkentje Rund

Het boegbeeld van Junior Energiecoach is Varkentje Rund. Hij is bij kinderen (en ouders) al 14 jaar bekend als animatie in televisieprogramma’s. In het spel komen wekelijks speciale Junior Energiecoach-filmpjes van Varkentje Rund online.

Wethouder Kirsten Ipema is enthousiast over het spel: ‘Door energie en duurzaamheid laagdrempelig en op een leuke manier te brengen, leren kinderen dat deze onderwerpen niet saai zijn, maar juist leuk en interessant. In februari van dit jaar hebben we als gemeente ook meegedaan, maar dan met vijftig gezinnen. De reacties daarbij waren erg positief. Vandaar dat we nu weer meedoen, maar dan met het dubbele aantal deelnemers.’

Meedoen met Junior Energiecoach zorgt voor een schoner milieu en een vollere portemonnee; de gemeente Noordenveld doet mee!