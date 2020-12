Noordenveld opent nieuw advies- en informatiepunt voor vragen rondom gezinsrelaties

NOORDENVELD – Uit onderzoek blijkt dat de komst van een eerste kind de relatie van veel ouders op de proef stelt. Tegenwoordig loopt meer dan een derde van alle huwelijken/relaties uit op een scheiding. Steeds vaker gaat het om complexe scheidingen. Conflicten tussen ouders hebben grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Ook in Noordenveld is het aantal hulpvragen op dit gebied groeiende. Daarom gaat de gemeente Noordenveld advies op maat geven voor het versterken van relaties.

Wethouder Jeroen Westendorp: “Iedere relatie start vaak met ‘lang en gelukkig’, maar helaas lukt dat niet altijd omdat vol te houden. Daarom willen we in gesprek en advies op maat geven, afhankelijk van de situatie. Ik hoop dat dit laagdrempelige en preventieve initiatief bijdraagt aan het versterken van (opvoed)relaties, waar mogelijk te scheiden zonder schade, dit voor alle betrokkenen en juist ook om te voorkomen dat kinderen in de knel komen.”

Inwoners met vragen rondom (gezins)relaties kunnen terecht bij een het nieuwe advies- en informatiepunt. Specialisten geven in gesprek gratis en vrijblijvend advies op maat rondom relaties versterken of verbreken en alles daar tussenin. Een afspraak maken met het advies- en informatiepunt kan op werkdagen tot 17.00 uur en op donderdag tot 20.00 uur via telefoonnummers 050 – 50 27 478 of 050 – 50 27 223 of door te mailen naar cjg@noordenveld.nl onder vermelding van Lang en Gelukkig.