Noordenveld organiseert duurzame update avond

NOORDENVELD – Het nieuws is je vast niet ontgaan: we gaan langzaam richting aardgasvrij wonen. Veel mensen zijn al bezig met energiebesparende maatregelen. Zonnepanelen op daken, isolatieglas, tochtstrippen of dakisolatie. Allemaal maatregelen om de woning energiezuiniger te maken. Weten wat je zelf kunt doen? Kom dan naar de duurzame up date avond op dinsdag 14 januari vanaf 19.30 uur in MFC de Brinkhof in Norg. Deze avond wordt georganiseerd door het Drents Energieloket en de gemeente Noordenveld.

Tijdens de duurzame update avond bekijken de adviseurs van het Drents Energieloket samen met jou wat je kunt doen om de woning energiezuinig te maken. Wil je bijvoorbeeld duurzame verwarming, dan moet je eerst kijken of uw woning goed geïsoleerd is. We kijken welke ‘update’ een match is voor jouw type woning, wat dit gaat kosten en of je in aanmerking komt voor eventuele financiële regelingen.

Presentaties, tips en een markt

Op elk woningtype zijn maatregelen toepasbaar om energie te besparen. Er worden presentaties gegeven door het Drents Energieloket met tips en mogelijkheden om aan de slag te gaan met het verduurzamen van je woning. Daarnaast is er een bedrijvenmarkt waar u in gesprek kunt gaan met lokale bedrijven en projecten. Je kunt er ook gelijk vrijblijvend offertes aanvragen.

Aanmelden is noodzakelijk

Geïnteresseerd in de mogelijkheden voor uw woning? Meld je dan snel aan via: www.drentsenergieloket.nl/update. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt vanwege de brandveiligheidseisen.