Noordenveld organiseert ontwerpsessie Sport- en beweegakkoord

NOORDENVELD – Hoe kunnen we sport en bewegen de komende jaren nog beter benutten voor een gezond, leefbaar en aantrekkelijk Noordenveld? De kennis, kunde en energie van all inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners is nodig om de volgende stap te maken. Daarom organiseert Sport Drenthe op 11 februari om 19.30 uur een ontwerpsessie ‘Sport- en beweegakkoord Noordenveld’ bij Golfclub Holthuizen in Roden.

De startfoto is gemaakt, de vraagstukken zijn in kaart gebracht, de thema’s zijn bepaald. Tijd om concreet aan de slag te gaan met de sport- en beweegambities in Noordenveld. In deze ontwerpsessie gaan we samen bouwen aan concrete plannen om de sport te versterken en nog beter te benutten voor een leefbaar en gezond Noordenveld.

Programma

Wethouder Jeroen Westendorp: toelichting op de visie van de gemeente Sportformateur Hans Slender: Toelichting op de thema’s van het akkoord Aan de slag per thematafel: Leefbaarheid en sport voor iedereen, Noordenveld op gezond gewicht, Vitale sportclubs en positief sportklimaat, De begeleiding maakt verschil Borging: hoe nu verder?

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie: sportformateur Hans Slender, h.slender@sportdrenthe.nl

Aanmelden voor de bijeenkomst