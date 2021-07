Noordenveld rondt Petje af-jaar succesvol af met feestelijke diploma-uitreiking

RODEN – Het afgelopen jaar deden de kinderen van Petje af Noordenveld weer volop mooie nieuwe ervaringen op waarmee hun blik op de wereld en hun eigen toekomst een stukje verruimd werd. Zo kregen ze een kijkje achter de schermen bij diverse beroepen, waarbij zij les kregen van inspirerende gastdocenten, op bedrijfsbezoek gingen en via workshops en activiteiten in contact werden gebracht met kunst en cultuur. Afgelopen zondag rondden de kinderen hun eerste Petje af-jaar feestelijk af met de uitreiking van hun bronzen diploma.

Zondag 4 juli ontvingen de kinderen hun felbegeerde Petje af-diploma en bijbehorende pin uit handen van locatie-manager Ronald Uilenberg en voorzitter van de stichting Petje af Noordenveld Peter Frans. Onder toeziend oog van de ouders, broertjes en zusjes, de coaches en het bestuur van de stichting werd er teruggeblikt op het afgelopen jaar. In de prachtige theaterzaal van de Winsinghhof, werden de kinderen een voor een in het zonnetje gezet en verlieten ze trots, met diploma, pin, roos en groepsfoto weer het podium.

‘We vinden het fantastisch dat de kinderen deze speciale dag kunnen delen met hun trotse ouders. Dat had op onze vaste locatie namelijk niet gekund in verband met de corona regels’, verteld Ronald Uilenberg. ‘Dankzij de inspanningen van bestuurslid André Steenbergen én directrice Natalie Straatman, konden we gelukkig terecht in de theaterzaal van de Winsinghhof in Roden. Hier mogen we 38 personen ontvangen en dat bleek voor ons ideaal. Na dit rare jaar, vol nieuwe uitdagingen, zijn we blij dat we ‘onze’ kinderen de diploma-uitreiking hebben kunnen geven die ze zo hebben verdiend!’, aldus een trotse locatie-manager.

Talentontwikkeling

Petje af ontvangt nieuwsgierige kinderen in de leeftijd 10 – 14 jaar om ze buiten schooltijd de kans te geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo hebben de kinderen van Petje af Noordenveld het afgelopen jaar o.a. geleerd hoe een fysiotherapeut te werk gaat, hebben ze samen met een echte kinderboekenschrijfster hun eigen verhaal geschreven en waren ze hoofdrolspelers in onze eigen videoclip ‘SAMEN’. Ze leerden van de IC-Verpleegkundige hoe het afgelopen jaar invloed heeft gehad op hun dagelijkse werkzaamheden en hoe ze daar in het ziekenhuis mee omgaan. Tenslotte hebben ze geleerd welke talenten je nodig hebt om wijkagent of brandweerman te worden.

Over Petje af

Ondanks dat Nederland een ontwikkeld land is, zijn gelijke kansen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen helaas niet vanzelfsprekend. Stichting Petje af is er al jaren van overtuigd dat de plek waar de wieg heeft gestaan nooit de kansen in de toekomst mag bepalen. Door middel van een inspirerend praktijkprogramma ontdekken kinderen van 10 – 14 jaar bij Petje af in 30 zondagen per jaar de wereld: ze komen in aanraking met verschillende rolmodellen en beroepen, gaan op excursie en doen activiteiten gerelateerd aan kunst, cultuur en gezond gedrag. De kinderen worden zich zo bewust van hun talenten en mogelijkheden, ontwikkelen een positief zelfbeeld en worden gemotiveerd om te bouwen aan een kansrijke toekomst.

Meer informatie: www.petjeaf.nl