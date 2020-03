Noordenveld verleent tijdelijke ondersteuning aan ondernemers

NOORDENVELD – De overheid heeft een pakket noodmaatregelen aangekondigd om ondernemers te helpen. Naar verwachting kunnen aanvragen voor deze regeling ‘Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandigen’ vanaf eind volgende week (week 14) aangevraagd worden bij gemeente Noordenveld. Ondernemers hebben hiervoor tot 1 juni de tijd.

“We begrijpen dat ondernemers vragen hebben over deze maatregelen en de situatie waarin ze zich nu bevinden. Daarom kunnen ze voor informatie ook bij ons terecht. Via de website https://noordenveld.nl/hulp-voor-ondernemers-en-zzp-ers is informatie beschikbaar en telefonisch kunnen ze met vragen contact opnemen via tel: 050-50 27 224. Een deel van de ondernemers in Noordenveld heeft hierover al contact gezocht met ons, en ontvangt een dezer dagen een brief van de gemeente met de huidige stand van zaken”, aldus Henk Kosters.