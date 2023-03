Noordenveld wil Hertenkampen behouden

NOORENVELD – Nu de Tweede Kamer in Den Haag heeft besloten dat vanaf 2024 damherten niet meer in hertenkampen kunnen worden gehouden, is er een acuut probleem voor de vier hertenkampen die de gemeente Noordenveld rijk is. Het gaat hierbij om de het park bij de Kinderboerderij in Roden, VeFauna in Veenhuizen, het J. Heinspark in Peize en De Ereberg in Nieuw Roden.

Armein Sikkenga van Gemeentebelangen is in actie gekomen om zich te verzetten tegen dit voornemen. ‘De damherten in onze hertenkampen lopen daar al tientallen jaren rond. Ze zijn generaties achter elkaar op hertenkampen geboren en zijn gewend aan mensen. Je kunt deze damherten dan ook geen wilde dieren meer noemen,” laat hij weten.

In de vorige week gehouden gemeenteraadsvergadering heeft hij hierover samen met het CDA, Lokaal Noordenveld, VVD en Lijst Groen Noordenveld een motie ingediend om er op aan te dringen dat dit besluit wordt herzien en dat damherten ook na 2024 nog gewoon te zien zijn in de vier hertenkampen die de gemeente telt. ‘De redenen die het rijk voor verwijdering van de damherten gebruikt zijn niet juist,’ betoogde hij. ‘En daarbij valt dit besluit niet uit te leggen aan de inwoners en zijn hertenkampen in de dorpen veelal beeldbepalend. Ook is het welzijn van de dieren niet in gevaar en zijn er geen voorvallen bekend van mensen die door herten zijn verwond.’

De hertenkampen in de dorpen krijgen allen financiële ondersteuning van de gemeente. Niet ieder raadslid kon zich vinden in de zienswijze van Armein Sikkenga. D’66-er Frederik van Lookeren Campagne had geen enkel bezwaar tegen het voornemen van de landelijke overheid. ‘Er staan nog genoeg dieren op de lijst die nog wel in dierenparkjes mogen rondlopen. Dus ik zie het bezwaar niet zo,’ liet hij optekenen. Ook fractievoorzitter Menne Kamminga van de Christen Unie stemde tegen de motie. ‘Vanuit mijn levensbeschouwelijke houding vind ik het niet juist om dieren achter een hek te plaatsen. Beesten horen niet opgesloten worden als daar geen aanleiding toe is.’

Wethouder Robert Meijer steunde de initiatiefnemers van de motie wel. Hij sprak, zoals hij aangaf, deels uit eigen ervaring. ‘Ik ben een zelfverklaard dierenliefhebber en geef een positief advies om de motie aan te nemen en protest aan te tekenen.’ De raad nam uiteindelijk de motie met meerderheid van stemmen aan.