Noordenveld zoekt meedenkers

NOORDENVELD – Er komt een grote verandering op ons af. Langzaam maar zeker moeten we stoppen met het gebruiken van aardgas en nadenken over alternatieven. Alle gemeentes in Nederland moeten daar de komende jaren mee gaan beginnen, en in 2050 van het aardgas af zijn. Daarom is de gemeente Noordenveld bezig met het opstellen van een warmtevisie.

In dit document leggen we vast wanneer welk deel van de gemeente van het aardgas af gaat en wat duurzame alternatieven zijn. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die woont en werkt in Noordenveld. Hoe ga je dan koken en hoe voorzie je huizen verwarming en warm water?

Wij zijn op zoek naar 10 inwoners van Noordenveld die het leuk én belangrijk vinden om hierover mee te denken. Wij noemen dit De Tafel van Tien. De Tafel van Tien is een diverse groep: van jong tot oud, man en vrouw, huurders en kopers en met een hoog of laag inkomen.

De Tafel van Tien komt zo’n 3 keer bij elkaar en is op maandag 9 en/of dinsdag 10 maart (deels) aanwezig om samen met alle betrokken organisaties een eerste aanzet te maken voor de warmtevisie. Je denkt actief mee en geeft je mening over de plannen die gemaakt worden.

Heb je interesse? Meld je dan voor woensdag 19 februari 2020 aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@noordenveld.nl. Laat in een korte reactie weten wie je bent, wat je achtergrond is en waarom je het belangrijk vindt om mee te denken.