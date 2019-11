Noordenveld Zoemt begint bij De Vijversburg

NORG – Het was aanpoten afgelopen zaterdag bij De Vijversburg in Norg. Gras werd afgeplagd, de vrijkomende grondstrook netjes aangeharkt en de eerste bloemenzaden vonden zijn weg in de aarde. Enkele ouderen lieten zich verleiden tot het meedoen met de werkzaamheden. Het was een gezellig samenzijn, waarbij samendoen voorop stond.

Anita van Noord was er ook. Zij heeft als raadslid van Groen Links hiervoor initiatieven ontplooid. ‘We willen graag in heel Noordenveld een bloementapijt maken. Heel Noordenveld Zoemt heet het project dat vooral gaat om bewustwording van het belang dat bijen en insecten een belangrijk onderdeel uitmaken van ons welzijn. Hier in Norg hebben we vanochtend de start gemaakt en ik moet zeggen het gaat voortreffelijk.’ Trijn de leeuw, woonachtig in de flat van het wooncomplex De Vijverburg loopt deze dag op laarzen rond. ‘De vrijwilligers worden door ons goed verzorgd, er is koffie, fris en soep voor tussen de middag. En dat mag ook wel, er wordt door iedereen hard gewerkt.’ Jip Wanders kijkt vanuit haar scootmobiel vrolijk toe naar de werkzaamheden. ‘Ik wou dat ik kon meehelpen, maar dat lukt niet meer. Ik vind het hartstikke leuk dat dit gedaan wordt. De tuin knapt ervan op en het is ook nog eens ergens goed voor.’ Grietje Hagenauw werkt ook mee. ‘Ik ben al 82, maar ik kan nog steeds met een hark werken. Ik maak de strook grond na het plaggen even netjes. Zolang ik het kan doen doe ik mee. Ik woon hier nu een half jaar met veel plezier. Dit is een goed idee en mooi dat De Vijversburg ook mee doet. Zo dragen we allemaal een steentje bij aan de natuur.’

Anita van Noord: ’De gemeente pakt het goed op. We willen met de 17 klimaatdoelstellingen de wereld een beetje mooier maken. In het voorjaar staan de eerste bloemen in bloei.’