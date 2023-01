Noordenveldcup levert 873 doelpunten op

NOORDENVELD – Vijf zaterdagen werd door de jeugdteams van de voetbalvereniging uit de gemeente Noordenveld in de zaal gestreden om de felbegeerde Noordenveldcup. De start was op 17 december en op 21 januari werden de laatste bekers uitgereikt. Veel wedstrijden, veel doelpunten en goed spel om het talrijke publiek mee te vermaken. De invoering van het 3-fasen voetbal door de KNVB zorgde er echter voor dat een groot aantal teams al op 21 januari op het veld moesten spelen. Dit heeft er toe geleid dat de competities in poules C,D en E niet afgemaakt zijn en dat daar de Noordenveldcups niet zijn uitgereikt. In alle andere poules zijn wel winnaars van de Noordenveldcup: Poule A – Nieuw Roden jO07-1, Poule B – Roden JO07-3, POULE F – Veenhuizen/Een JO10-1, Poule G – Peize JO10, Poule H – Roden JO11-1, Poule I – Peize JO12-1, POULE J – Gomos, JO11-2 Poule K – Gomos JO12-2 Poule L – Peize JO13-1A, Poule M – Peize JO13-1B, Poule N – Gomos JO13-1B, Poule O – Peize JO13-2B. Ondanks dat 3 poules niet uitgespeeld zijn, zijn er 873 doelpunten in 195 wedstrijden gemaakt. Eind dit jaar starte de 13e editie, de feestdagen vallen dan niet op zaterdag en de organisatie verwacht dan ook niet dat er wedstrijden uit gaan vallen door de veldcompetitie. Op www.noordenveldcup.nl en op facebook (https://www.facebook.com/Noordenveldcup) zijn de foto’s van de kampioenen te zien. De organisatie van de Noordenveldcup bedankt alle ouders, leiders, vrijwilligers, sponsoren maar vooral alle voetballers voor een geweldige 12e editie! (Foto’s: Gomos J013, Peize JO10)