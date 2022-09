Noordenveldcup prooi voor GOMOS

VEENHUIZEN – Na een stop van 2 jaar was afgelopen zaterdag Veenhuizen gastheer voor de Noordenveldcup. De in 1945 opgerichte club mocht in 2020 hun 75 jarig bestaan vieren. Corona zette een streep door het jubileum. De Noordenveldcup-editie van dit jaar was vanwege het eerdere uitstel in Veenhuizen. Voorzitter Kees van der Leest zag met genoegen het talrijke publiek aan en genoot zichtbaar van de belangstelling. Over 3 jaar gaf hij aan, zal het 80 jarig bestaan van Veenhuizen uitbundig worden gevierd. Een groot compliment was er voor de vrijwilligers die de velden uitstekend hadden geprepareerd.

Stipt 17.00 uur startten de wedstrijden. Roden tegen ONR en Veenhuizen tegen Nieuw Roden beten het spits af. De burenruzie werd in een gelijkspel beëindigd, waarin ONR flink van zich afbeet. Er waren wel enige mogelijkheden voor beide teams maar de scherpte ontbrak. Veenhuizen pakte de volle winst in de slotminuut. Dat was wel een verdiende overwinning voor de thuisclub. Nieuw Roden kon geen potten breken.

De 2e ronde speelde Roden tegen Peize en Veenhuizen nam het tegen GOMOS op. Peize liet zien door redelijk veldspel zeker gelijkwaardig aan Roden te zijn. Na een 0-2 voorsprong voor Peize kwam Roden terug tot 2-2 maar in de slotfase bracht een defensieve fout van Roden de 2-3 winst voor Peize. De andere wedstrijd was een strijd tussen 2 verenigingen die nauw samenwerken. Er speelden dan ook best sentimenten mee. Zo was Robert Elsinga na lang bij GOMOS te hebben gespeeld teruggekeerd naar zijn oude liefde, Veenhuizen. Er was veel strijd en het was zeer verdienstelijk van Veenhuizen dat GOMOS op een 0-0 stand wist te houden.

De 3e ronde stonden Peize en ONR tegenover elkaar. Beide konden de 1e plaats in de poule bereiken. ONR moest winnen en Peize had aan een gelijkspel voldoende. Er werd die wedstrijd gescoord waardoor Peize als 1e, ONR als 2e en Roden als 3e eindigde. GOMOS was duidelijk een maatje te groot voor Nieuw Roden. De 4-0 winst was dan ook terecht.

De finale ronde voor een 5e of 6e plek ging tussen Nieuw Roden en Roden. Het krachtsverschil was duidelijk te zien en Roden won dan ook met 4-0. Veenhuizen en ONR streden om de 3e plaats. Na een 0-0 eindstand bepaalden strafschoppen de strijd om de 3e plek. Veenhuizen benutte de penalty’s en eindigde als 3e. GOMOS en Peize streden in de finale om de 1e plaats. GOMOS besliste met een 2-0 winst de wedstrijd en kon zich als winnaar van de Noordenveld Cup laten huldigen.

Zo kort voor de 1e bekerwedstrijden kon er een aardig beeld van de teams opgemaakt worden. Nieuw Roden liet zien dat er potentie aanwezig was. Trainer Smit moest wel constateren dat zijn ploeg nog niet ingespeeld was. Vele nieuwe gezichten moesten nog duidelijk aan elkaar wennen. Roden leek niet echt met de juiste instelling naar Veenhuizen te zijn gekomen vond Strating. Roden liet niet bijster goed voetbal zien. Er zat weinig lijn in het veldspel. Het kon wel eens een moeilijk seizoen voor Roden worden. ONR speelde energiek en oogde redelijk fit. Trainer Kloosterman zag met name tegen Roden een fris en aanvallend ONR wat eigenlijk meer had verdiend. In de organisatie stond het goed te spelen. Veenhuizen had met de teruggekeerde spelers een degelijk elftal waar trainer Marcel van Veenen verder mee kon. Met soms leuk voetbal kon je zien dat de ploeg van weleer nog steeds redelijk kan ballen. Peize kon aardig meekomen. Tegen Roden werd er prima gescoord. Redelijk combinatiespel leverde in die wedstrijd mooie aanvallen op. Peize staat er goed op. GOMOS trainer Martin Drent was erg ontevreden over het spel van zijn ploeg tegen Veenhuizen. Nieuw Roden moest dat bekopen in de 2e wedstrijd. GOMOS lijkt verder in de voorbereiding te zijn dan de andere ploegen. De Norger voetbalploeg werd dan ook de terechte winnaar van het toernooi.