Noordenveldcup staat voor elfde editie

In the sportlight

NOORDENVELD – De Noordenveldcup staat op het punt van beginnen. Ook deze winter zullen spelers van zeven verenigingen binnen de gemeente Noordenveld weer overwinteren in de zaal. De Noordenveldcup laat spelers van VV Roden, VV GOMOS, VV Nieuw-Roden, ONR, VV Peize, VV Veenhuizen en SV Een samen spelen. Opdat er ’s winters gewoon gevoetbald wordt!

Het was Ad de Vente die ooit met het idee van de Noordenveldcup kwam. Hiervoor werd er in de zaal gevoetbald onder auspiciën van de KNVB, maar dat ging lang niet altijd goed. Zo moesten Rodense ploegen het plots in Groningen tegen elkaar opnemen, terwijl Groningse teams op dat moment tegen elkaar streden in Sportcentrum de Hullen te Roden. Dat moest anders, zo bedacht Ad zich. Alle verenigingen binnen de gemeentegrenzen werden aangeschreven en ziedaar: de Noordenveldcup is een feit.

Het toernooi is een perfecte overbrugging van de winterstop. De jonge jeugd gaat relatief snel de winterstop in. Dat is vaak al in het eerste weekend van december en ze gaan pas in maart weer los. Dat is een lange periode, waarin de voetballers meestal staan te trappelen om weer aan de bak te gaan. Zo’n toernooi is dan ideaal. De wedstrijden spelen zich af in Peize, Roden en Norg, dus de teams hoeven niet ver te reizen.

Naast het feit dat spelers in beweging blijven tijdens de winterstop, is zaalvoetbal ook bewezen effectief voor een betere techniek en balbehandeling. Ook is het de perfecte uitlaatklep. Tussen het voetballen door kunnen kinderen ravotten op de tribunes. Met het comfort van een warme sporthal, is het voor de ouders ook zeker geen straf om een potje voetbal te komen kijken.

Indeling

Poule A

Roden JO7-1

Nieuw-Roden JO07-1

GOMOS JO7-1

Peize JO7-1

Poule B

Roden JO7-2

Peize JO7-3

Roden JO7-4

Poule C

Roden JO08-1

ONR JO08-2

Nieuw-Roden JO08-1

GOMOS JO08-1

Roden JO08-2

ONR JO08-1

Poule D

Peize JO08-1

Nieuw-Roden JO09-1

GOMOS JO09-1

Roden JO09-2

ONR JO09-2



Poule E

Roden JO09-3

Nieuw-Roden JO09-2

GOMOS JO09-2

Roden JO09-4

Een/Veenhuizen JO09-1

Roden JO09-4



Poule F

Peize JO10-2

Nieuw Roden JO10-2

ONR JO10-2

Peize JO09-1

Roden JO09-1

Poule G

Peize JO10-3

ONR JO10-1

Roden JO10-2

Peize JO10-4

Roden JO11-4

Poule H

Nieuw Roden JO10-1ONR JO10-3

Roden JO10-1

Peize JO10-1

Gomos JO11-2

Poule I

Peize JO11-1

ONR JO11-1

Gomos JO11-1

Roden JO11-1

Een/Veenhuizen JO12-2

Poule J

Peize JO11-2

ONR JO11-2

Roden JO11-3



Roden JO11-2

Nieuw Roden JO11-1





Poule K

Roden JO12-3

Roden JO12-4

Nieuw Roden JO12-1

Een/Veenhuizen JO12-1

Roden JO13-4

Poule L

Peize JO13-1A

GOMOS JO13-1A

Roden JO13-1A

ONR JO13-1A

Roden JO13-1B

Poule M

Peize JO13-1B

GOMOS JO13-1B

ONR JO13-1B

Roden JO13-2B

Roden JO12-2

Roden JO13-2A

Poule N

Peize JO13-2A

Roden JO12-1

ONR JO13-2A

GOMOS JO13-2A

Roden JO13-3A

Nieuw Roden JO13-1A





Poule O

Peize JO13-2B

Nieuw Roden JO13-1B

Roden JO13-3B

ONR JO13-2B

GOMOS JO13-2B

Stichting

Als het aan de organisatie van de Noordenveldcup ligt, valt het toernooi straks onder de noemer van een stichting. ‘We hopen dat binnen drie weken voor elkaar te krijgen’, zegt beoogd voorzitter Eise Eizenga over die stichting. ‘We zijn nu bezig met Herman Holland (van Holland & Van der Woude Notarissen, red.) om alles in orde te maken.’

Wat: Noordenveldcup

Wanneer: vanaf zaterdag 14 december

Informatie: www.noordenveldcup.nl.