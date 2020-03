Noordenveldleest verheugt zich op Boekenweek

‘Leespubliek in Noordenveld wordt verwend’

RODEN – Van 7 tot en met 15 maart staat de Nationale Boekenweek weer op de rol. De enthousiastelingen van Noordenveldleest kijken hier als vanzelfsprekend naar uit. Op woensdagavond 11 maart wordt er in Theater de Winsinghhof dan ook een bijzondere activiteit georganiseerd, met medewerking van John B. Vorenkamp en Daphne Gakes. In de Roner bieb vertelt Noordenveldleest over de Boekenweek en haar eigen toekomst.

Nettie Kramer, Femke Liemburg en Yolanda Timmer zijn allen onderdeel van Noordenveldleest. De liefde voor boeken bindt hen en maakt dat zij onder de paraplu van Noordenveldleest diverse literaire activiteiten organiseren. Het hoofddoel? ‘Lezen bevorderen in de gemeente Noordenveld’, zegt Femke. Dat doet de stichting al jaren volgens een vast stramien, maar in het komende jaar wil men hier meer mee experimenteren. ‘Het vaste recept van het uitnodigen van een auteur en dan maar zien wie er komen, daar willen we van af’, zegt Nettie. ‘Er wordt namelijk veel voor dit publiek georganiseerd. We zijn in dat opzicht een beetje verwend in Noordenveld. Om jonge lezers te bereiken en naar activiteiten te krijgen, moet je wat anders proberen.’

Een brainstormsessie leverde interessante ideeën op. Zo was er een high tea voor fans van de boekenserie De Zeven Zussen. ‘Die serie is hartstikke populair’, zegt Femke. ‘Je ziet dat mensen die al jaren niet hebben gelezen, dat spontaan weer beginnen te doen. En na de serie komen ze terug met de vraag wat er nog meer te lezen valt. Mooi om te zien.’ Een andere leuke activiteit was de lezing van Ronald Giphart in brouwerij Maallust te Veenhuizen. Niet alleen kwam er een heel ander publiek op de lezing af, ook werden er nog veel boeken verkocht.

Op 11 maart gaat men in Theater de Winsinghhof aan de slag met het Boekenweekthema ‘Rebellen & Dwarsdenkers’. John B. Vorenkamp is aanwezig om een interactieve presentatie te geven. ‘Of er nog rebellen en dwarsdenkers zijn? Dat denk ik wel, al moet je soms met een lampje zoeken waar ze zijn. In de jaren ’60 van de vorige eeuw zag je vooral in de literatuur veel dwarsdenkers opstaan. En in de muziek was de jaren ’80 een goede periode voor de dwarsdenkers’, zegt John. ‘De huidige rebellen geven denk ik een tegengeluid in de samenleving. Arnon Grunberg is wat mij betreft nog een rebel binnen de literatuur.’

Al gauw ontvouwt zich een discussie over rebellen en dwarsdenkers, waarbij het ezelproces van Gerard Reve nog even wordt aangehaald. Duidelijk is dat we met literaire enthousiastelingen te maken hebben. Het liefst ziet Noordenveldleest ook de jeugd steeds meer betrokken raken bij literatuur. ‘We willen ook scholen in het voortgezet onderwijs benaderen om langs te komen. Scholieren kunnen gratis naar binnen en mogen een ouder meenemen. Die laatste moet dan wel betalen’, zegt Yolanda. ‘We willen de jeugd stimuleren om na te denken over vrijheid, want in feite is het thema van de Boekenweek ook aan 75 jaar vrijheid verbonden.’

Tijdens de presentatie van John wordt ook een link gelegd met het #Metoo-verhaal. ‘De verhalen van Jan Wolkers worden langs die meetlat gelegd, maar ook de boeken van Jan Cremer. Die boeken kregen in het begin niet eens een plekje in de bibliotheek, kun je nagaan.’

Na de presentatie van John, zal Daphne Gakes vertellen over haar boek ‘Ik Daphne Gakes’, geïnspireerd op ‘Ik Jan Cremer’. Het belooft al met al een interessante avond te worden. Kaarten zijn te koop bij Theater de Winsinghhof en kosten tien euro. Jeugd tot en met 18 jaar mag gratis naar binnen.