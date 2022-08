Noordenvelder – Alie Hut

HUIS TER HEIDE – Ze is geboren en getogen in Huis ter Heide en runt samen met haar zus al 15 jaar de gelijknamige galerie. De galerie bevindt zich in een gedeelte van een boerderij waar tot vorig jaar haar vader nog woonde. Inmiddels is de boerderij verkocht en konden de zussen het gedeelte van de galerie gelukkig blijven huren.

Alie Hut woont in de oude openbare school van Huis ter Heide, waar ze zelf vroeger nog les heeft gehad. De school is inmiddels helemaal verbouwd tot woon- en bedrijfsruimte. ‘Soms bellen er wel eens mensen bij mijn woning aan die zeggen dat ze hier nog naar school zijn geweest. Ik zeg eigenlijk altijd, kom maar even binnen. Bepaalde elementen van de school zijn behouden gebleven, zoals de paneeldeuren met raampjes. Via die raampjes konden de meester en juf elkaar in de gaten houden, dat herinner ik me nog.’

De galerie die de zussen bestieren bestaat volgend jaar 15 jaar. ‘Mijn ouders waren ook creatief, dat hebben mijn zus en ik duidelijk van hen. Mijn zus en ik knutselen al van jongs af aan en onze ouders hebben ons hier altijd in gesteund.’

De zussen hebben een sieradenlijn. Alie werkt voornamelijk met edelstenen. Alie laat zich hierbij inspireren door de steen zelf. ‘Het begint vaak met een bepaalde edelsteen. Door te kijken naar de vorm en kleur van de steen, krijg ik een idee over de vormen die er goed bij passen. Dan ontstaat het sieraad eigenlijk vanzelf.’ In het verleden gaf Alie ook workshops sieraden maken, maar na alle hevigheid rondom corona en de verkoop van de boerderij die er bovenop kwam, heeft ze nu een kleine pauze genomen. Vroeger was de galerie een winkel die natuursteen verkocht. De eigenaar van de winkel was ook kunstenaar. Hij was onder andere beeldhouwer.

‘Elke zondag organiseerde hij een expositie. Op den duur werd het exposeren in zijn eentje hem teveel. Toen heeft hij een aantal andere kunstenaars gevraagd om ook te komen exposeren in de winkel, waaronder mijn zus en ik. Uiteindelijk besloot hij te stoppen met de winkel. Dat vonden we zo zonde voor iedereen dat mijn zus en ik hebben besloten het stokje over te nemen. Het was nooit de bedoeling dat het een galerie zou worden, maar we zijn blij dat het zo gelopen is.’ Een aantal jaren geleden richtte Alie en haar zus het kunstenaarscollectief op. Het collectief bestaat uit 12 mensen die een vaste plek hebben in de galerie. Natuurlijk wisselt dit nog wel eens. Daarnaast is er ruimte voor 4 á 6 gastexposanten. De kunstenaars die hier exposeren zijn afkomstig uit het hele land. Sommige komen uit de omgeving, andere wonen in Zeeland of Zuid Holland. De kunstenaars hebben allemaal een eigen expertise. Van conceptuele kunst, tot beelden van speksteen, van emaillen-koperen schalen tot glaskunst. Er is veel doorloop wat betreft de exposities, inmiddels staan er velen op de wachtlijst. De galerie staat nationaal goed op de kaart.’

Natuurlijk heeft ook de galerie het tijdens de coronacrisis zwaar gehad. Alie vertelt dat ze er nog steeds de gevolgen van merken. Zo zijn er minder bezoekers dan voor de crisis. ‘De gehele kunst en cultuur sector heeft een zware klap gehad. Daarnaast moeten mensen nu meer dan voorheen op hun portemonnee letten. Alles is duurder geworden. Gasprijzen, benzine, boodschappen. Misschien dat mensen juist dan op kunst gaan bezuinigen. En dat is zonde. Kunst verblijdt en verrijkt. We hopen dat het bezoekersaantal uiteindelijk weer naar het oude niveau stijgt. We doen dan ook van alles aan de promotie. Iedereen is vrijblijvend welkom voor een kopje koffie of thee met iets erbij en we proberen de kunst ook betaalbaar te houden. Zo organiseren we op 4 september een ‘Kleintje Kunst’, waarbij we voor een kleine prijs een mooi uniek object beschikbaar stellen. Kleine geluksmomentjes, die door de gastkunstenaars en kunstenaars verbonden aan het collectief zijn gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een miniversie van een groot schilderij.’

Alie en zus Hennie hebben het er niet minder druk om. De opdrachten blijven gewoon binnenkomen. De mooiste opdrachten vindt Alie de opdrachten waarbij ze de kans krijgt om met erfstukken te werken. ‘Laatst kreeg ik een staafje goud in mijn handen, afkomstig uit een erfenis. De opdracht was om van dit staafje iets voor de kleinkinderen te maken. Ik heb het staafje omgesmolten en ze verwerkt tot vier armbandjes, voor elk kleinkind eentje. Op die manier blijft hun oma toch een beetje bij hen. Zulke opdrachten maken ook mij gelukkig.’

Galerie Huis ter Heide is gelegen aan de Norgervaart 10 in Huis ter Heide. Open op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Er is een gratis kop thee of koffie voor bezoekers, geen entree en een grote vrije parkeerplaats.