Noordenvelder – Roel Middel

Altena – Hij staat aan de vooravond van het feestweekend in Altena. Van 19 tot en met 22 mei gaat het dorp weer los met diverse activiteiten met voor het eerst dit jaar een feesttent. Die tent met live-bands is al jaren de grote wens van Roel Middel, een van de organisatoren van de festiviteiten.

Hij staat in het dorp bekend als een groot kartrekker, maar Roel vindt dat te veel eer. “We doen dit met veel vrijwilligers, echt samen”, zijn z’n woorden. Als de bescheiden Altenees echter begint te vertellen over hoe hij als 15-jarige verbonden raakte aan het dorpshuis raakt hij op stoom. Toen de jongerenwerkgroep stopte, pakte Roel dit met een aantal kameraden op. Met een oude lampenradio en een plastic pick-upje werden de eerste disco-avonden gehouden. Zelfs jongeren uit Leek en Roden kwamen naar Altena om te dansen op de plaatjes die door Roel zelf gedraaid werden. “Ik had de techniek toen al in m’n vingers, want ik sleutelde zelf een ‘verlichtingsset’ in elkaar.” Dat technische had hij meegekregen van een oom en neven. “Als mijn oom onze tv repareerde, stond ik daar op de kop bij, zo mooi vond ik dat.” Hoewel hij Johanna al wel kende, groeide de liefde bij een van de disco-avonden. Toen ze verkering kregen maakte hij zendertjes. “Als we dan ’s avonds gingen slapen konden wel elkaar nog even welterusten zeggen.” Johanna werd z’n vrouw en zij weet al sinds jaar en dag dat Roel geen stilzitter is. Hij bedacht steeds weer nieuwe activiteiten. Van droppings tot een voetbaltoernooi, van carnaval tot dansavonden. “Op een gegeven moment werd er op 3 avonden in de week dansles gegeven en kwam er op een georganiseerde dansavond zelfs een bus vol uit Zuidlaren.” Hij vertelt dat het hem veel voldoening geeft als er iets te doen is en dat de mensen dan plezier hebben. “Als iedereen plezier heeft, geniet ik het meest”, aldus een glunderende Roel. Hij hoopt dit jaar ook weer zijn fietsspeurtocht te kunnen organiseren. Een hele bijzondere speurtocht, waarin mensen hun ogen goed de kost moeten geven. Naderhand moeten zij door Roel gemaakte plaatjes herkennen. Was het gefotografeerde object wel of niet op de route?

Roel begon in z’n werkzame leven als elektromonteur in 2001 gedeeltelijk voor zichzelf. Toen hij bij z’n laatste werkgever er via een regeling uit kon vond hij het een goed moment om volledig eigen baas te worden. “Ik hou van de contacten met mensen. Als alles weer pico bello werkt en m’n klanten gelukkig zijn, dan ben ik dat ook.” Hij vindt werken in de techniek erg gevarieerd en vond hierin ook een andere grote liefhebberij. Bij evenementen zien we namelijk vaak de bus van Roel staan met een grote mast en een omroepinstallatie. Hij bouwde dit bijna helemaal zelf en zo zorgt de geluidsman ervoor dat als de wind de goede kant opstaat, het geluid wel 2 kilometer ver kan komen.

We kunnen stellen dat Roel altijd bezig is. Maar was hij eerder nog tot ’s avonds laat aan de klus en op ook op zaterdag op pad, is hij daar nu wel van teruggekomen. “Ik word ook ouder hè. Gelukkig is het werk m’n grote hobby, dan scheelt.” Maar Roel wil ook tijd hebben voor z’n kleinkinderen en voor z’n motor. Kortgeleden kocht hij voor de ontspanning weer een motor en samen met z’n vrouw trekt hij er graag op uit. En is hij begonnen met gitaarles. “Dat wilde ik altijd al. Als ik een band zie spelen, lijkt het mij geweldig om daarin mee te doen.” Maar hij moet realistisch zijn en denkt dat díe droom niet uit zal komen. “Gitaarspelen is namelijk ontzettend moeilijk is.” Wel weet de ondernemer en organisator pur sang terugkijkend op wat hij tot nu toe deed, dat als je iets wil en je steekt al je energie erin, je veel kan bereiken.

47 jaar is Roel inmiddels verbonden aan alle activiteiten die in en rond het dorpshuis de revue hebben gepasseerd. En hij is er nog lang niet mee klaar.

Z’n droom? “Die feesttent staat er eindelijk en nu hoop ik dat we in de toekomst nog eens een bekende artiest kunnen strikken.” En met een “vergeet de andere vrijwilligers niet” nemen we afscheid van Roel. “Nee, Roel, dat doen we, maar vandaag mag het even over jou gaan.”