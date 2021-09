Noordenvelder wijn in de prijzen: ‘een mooie erkenning, helemaal omdat we alles zelf doen’

Druiven uit Nietap rijp voor de pluk

NIETAP –Grote trossen blauwe druiven lonken naar de zon. Een wandeling door de wijngaard op het idyllische landgoed brengt je snel in een wel heel ontspannen stemming. Alsof je op een wijnboerderij in zeg, Frankrijk bent. Maar niets is minder waar. De druiven hangen in Nietap, achter de boerderij van Simon Somers en Chantal Heeg. In oktober verwacht het stel de eerste soorten te kunnen oogsten. Het hele proces, van oogst tot bottelen, doen ze zelf. In Nietap.

Met een refractometer meet Simon Somers het suikergehalte in zijn druiven. De komende weken verwacht hij dat de suiker nog stijgt en het zuurgehalte afneemt. ‘Wanneer de optimale verhouding is bereikt, gaan we ze plukken. Het is wachten op de juiste zuurgraad en het juiste percentage alcohol. Dat is voor iedere druif een ander moment.’ Op de wijngaard in Nietap groeien zes verschillende druivenrassen. Ook heeft het duo nog een wijngaard in het Friese dorpje Kubaard, bij het ouderlijk huis van Chantal. Samen zijn de wijngaarden goed voor zo’n 1500 flessen wijn. En dat ze in staat zijn om een bijzonder wijntje te produceren is gebleken. De Kievit, een wijn uit 2020, is onlangs bekroond met brons. Twee andere wijnen, de Buizerd en de Koekoek, hebben een keurzegel gekregen. ‘Nederland is een klein wijnland en heeft daarom geen wijninstituut die ‘blinde testen’ kan doen. Daarom worden de wijnen opgestuurd naar een groot wijninstituut in Duitsland, waar ze door een professionele jury blind geproefd worden. Het voordeel van blind proeven is, dat je niet te maken hebt met vriendjes politiek. Iedere wijn wordt beoordeeld met punten. Al onze drie ingezonden wijnen hebben een goede beoordeling gekregen. Een mooie erkenning, helemaal omdat we alles zelf doen.’

In een aparte ruimte in de schuur achter de boerderij bevindt zich het ‘wijnlab’. De geoogste druiven worden eerst gemalen in een apparaat dat de steeltjes scheidt van de druif. Vervolgens worden de druiven gekneusd en wordt het sap uit de schilletjes geperst. Daarna begint het proces van vergisten. Na een week of zes wordt de wijn afgestoken van de gist. Dat wordt om de zes weken drie keer herhaald, vertelt Somers. Een nauwkeurige bedoening, want je wilt vergisten onder een temperatuur van twaalf graden, weet de wijnmeester. ‘Belangrijk is de geur van de wijn. Geur is zeventig procent van de smaakbeleving.’ Na de vergisting start het filteren. Uiteindelijk is de oogst van oktober in medio april klaar om gedronken te worden. Maar niet voordat het in de fles zit uiteraard. Ook dat bottelen doen ze zelf in Nietap. ‘Ik vergelijk mezelf wel eens met een os die het land bewerkt. We zijn primitief, doen alles handmatig tot en met de kurk, de capsule en het etiket. Maar dat maakt ons werk juist zo leuk!’ Wie nieuwsgierig is naar de vino uit Noordenveld: de flesjes zijn te koop bij Cruwijn in Roden.