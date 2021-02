Noordenvelders

Jan Louwes

De buitenburgemeester van Noordenveld wordt hij genoemd. Tot voor kort was Jan Louwes teamleider beheer van de binnen- en buitendienst. Drie jaar geleden kwam hij binnen in de gemeente, hij moest met zijn ruim 27 jaar ervaring als coördinatoor beheer van de buitendienst in Haren orde op zaken stellen in Noordenveld. Jan is een man van doorpakken. Een man die daad bij woord voegt, korte metten maakt met klachten en graag in oplossingen denkt. Onder zijn leiding is er in drie weken tijd een noodschool uit de grond gestampt. Ook was hij projectleider voor de nieuwe gemeentewerf die volgens een voor Noordenveld volstrekt nieuw concept aanbesteed wordt: Design, Build, Maintain (DBM). Dat betekent dat de aannemer de architect, de bouwer én de verantwoordelijke is voor het onderhoud van het pand. Dat is nog niet eerder voorgekomen in de gemeente. ‘Dat is echt mijn ding: komt u maar!’

Jan Louwes is op de gemeentewerf wanneer we hem spreken voor deze rubriek. Sinds 1 januari heeft hij een nieuwe functie bij de gemeente, begint hij. ‘Toen ik hier kwam werd ik verantwoordelijk voor zowel de binnen- als een deel van de buitendienst. Met de afdelingsmanager Jan Drent de afspraak gemaakt dat we samen zouden kijken of het kan, binnen- en een deel buitendienst aansturen .Na drie jaar bleek dat het veel te veel was. Beide dingen doe je voor de helft en niet voor de volle honderd procent. Dat is niet vol te houden. Hier lopen veertig man rond, die hebben aandacht nodig. Nu hebben we de boel opgesplitst. René van Steinvoorn is teamleider wijkbeheer voor het groen, ik regel alles wat te maken heeft met wegen, riolering, reiniging, werkplaats en het onderhoud van gemeentelijke gebouwen. Ik zorg ervoor dat mijn mensen de middelen hebben om zaken te kunnen uitvoeren. Daarbij werk ik nauw samen met Ines Tuinstra, zij is teamleider binnendienst. Samen bepalen we hoe iets eruit moet komen te zien. Al die zaken zijn vastgelegd in een beleidsplan en beheerplannen. Dat werkt goed. Hoe wil je het hebben? Nou, zó wil ik het hebben. Als er een melding is, gaan we het goed doen, we pakken door. Bij veel meldingen opereren we direct. Op één melding kunnen we niet sturen, dan plakken we een pleister. Slim inspelen op de situatie is een belangrijke. Zo waren er in de gemeente veel problemen met zandwegen. Die waren onbegaanbaar, zo nat waren ze. De Roeghoornweg in Norg was zo’n probleemweg. We hebben een andere zandlaag aangebracht en nu hebben we geen last meer.’

Zoals gezegd: Jan is een man van doorpakken. Onder zijn leiding stond er binnen drie weken een nieuwe noodschool voor de Marke. De ravage die de storm van juni 2019 veroorzaakte was binnen no time onder controle en ook voor het overtollige regenwater in de gemeente is inmiddels een oplossing. Dat vloeit terug in de grond via zogenoemde wadi’s. Dat is echt m’n ding, het oplossen van problemen; komt u maar’, roept Jan lachend. Zijn niet alledaagse kijk op zaken heeft mede geresulteerd in een plan voor een nieuwe gemeentewerf dat volgens een compleet nieuw concept aanbesteed wordt. Maar bescheiden als hij is, zegt hij bij ieder punt dat ter sprake komt dat hij het niet alleen gedaan heeft en dat het vooral teamwork is. Tot december 2020 was Jan projectleider van het nieuw te vormen brengstation en gemeentewerf aan de Ekkelkamp. Het project wordt aanbesteed volgens een Design, Build, Maintain-contract (DBM). Dat betekent dat de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp, de bouw van het project, als voor het totale onderhoud. ‘Wij leggen een plan van eisen neer, zij voeren het uit. Ik begrijp dat er mensen zijn die het spannend vinden, er ligt 11 miljoen op het kleed en je weet niet hoe het eruit komt te zien. Maar je moet niet alles willen bedenken. Dat moet je overlaten aan de kennis van de markt. Een gat verkeerd geboord? Een constructiefout? Ze lossen het maar op. Wij vertellen wat we willen, zij voeren uit en zijn verantwoordelijk voor de lange termijn. Je moet je niet met de plaats van een stopcontact willen bemoeien.’

Jan woont samen met zijn vrouw Jojo op de mooiste plek in Norg. ‘We wonen aan de Asserstraat. Lekker veel reuring, er is van alles te zien. Poppenstein zit tegenover ons. Mensen die met een pop zonder been bij de poppendokter komen. Fantastisch. Iedereen zwaait en groet. Dat heeft wel wat. En als ik met de honden achter in de tuin zit, zit ik in het Pelinkbos. Dan hoor of zie je niemand. We hebben 11 are grond in het centrum van Norg, hoe mooi wil je het hebben?’ Zodra het kan trekt Jan samen met zijn vrouw er met de boot op uit, een tien meter lange motorcruiser met kajuit. Een andere hobby is technisch lego. Op dit moment werkt hij aan kraan van twee meter hoog. 11.000 stukjes. Dingen die Jan nog op zijn naam wil schrijven zijn er niet. ‘Laat mij maar lekker vernieuwen hier. Ik voel me hartstikke op mijn plek. Heb mijn draai gevonden zonder mezelf aan te passen.’