Noordenvelders: Meindert de Grooth

PEIZE – Hij begon ooit in de autotechniek, maar bleek allergisch voor olie en vetten. Hij maakte een niet heel gebruikelijke overstap. Toch viel het besluit om vervolgens medicijnen te studeren niet uit de lucht. ‘We hadden thuis een taxibedrijf, het meest gericht op ziekenvervoer,’ vertelt Meindert de Grooth. Daar deed hij al z’n eerste ervaringen met de medische wereld op.

Na het overlijden van z’n vader, Meindert was toen nog maar vier jaar, zette z’n moeder het taxibedrijf voort. Ook al was hij een nakomer, hij voelde zich altijd enorm verantwoordelijk. Vooral toen ook z’n zus een paar jaar later overleed. Samen met z’n broer zette hij z’n schouders eronder en hij vervoerde op z’n 16e al z’n eerste patiënt. Hij werd door z’n moeder naar een ongeval gestuurd. ‘Ik had nog niets eens m’n rijbewijs.’ De politie hielp hem de patiënt op de brancard te tillen.

De studie autotechniek in Apeldoorn, aangeraden door z’n moeder, leek een goede keuze. Echter, ‘wegwezen, dacht ik, toen ik in het praktijkjaar onder de uitslag kwam te zitten.’ En na zeven studiejaren medicijnen in Groningen is Meindert dan ook klaar om als huisarts aan de slag te gaan. Na enkele waarnemingen settelt hij zich in 1972 in Peize. Meindert, hij is inmiddels 80 en al bijna 20 jaar huisarts in ruste, voelde zich hier goed op z’n plek en kon volledig zichzelf zijn. Hij vertelt tussen het gewone volk ‘groot’ te zijn geworden. ‘Maar ik kon ook genieten van juist het wat ruigere volk, met hun prachtige stropersverhalen.’

Zoals dat in die tijd ging, deed de huisarts ook de bevallingen. Meindert heeft vele kinderen gehaald. Omdat je dan enkele uurtjes bij een gezin was, leerde je families beter kennen. Hij genoot daarvan. ‘Het gebeurde wel eens dat een patiënt mij later vroeg: ‘dokter, heeft u vannacht een bevalling gehad?’ Wat bleek? Het was te ruiken dat hij ’s nachts een jenevertje had gehad. Zo was het in de begintijd ook gebruikelijk dat de huisarts naar een ongeluk ging. Hij herinnert zich dat er een auto op de kop op de Groningerweg lag. Om de patiënt uit de gordel te krijgen, kroop hij eronder. ‘Toen ik ‘m losmaakte, kreeg ik de hele vracht boven op mij’, aldus een lachende Meindert.

Hij stopte op z’n 61e. Hij was vermoeid en geloofde het wel na al die jaren van hard werken, dag en nacht én om het weekend. Hobby’s heeft hij genoeg. Er staan namelijk twee motoren in z’n garage. Er wordt gesleuteld maar vooral ook is het zwieren geblazen, het liefst in de

Dolomieten. Dat is waar hij intens gelukkig van kan worden. Net zoals het uitdenken van technische snufjes, knutselen om ergens nog iets van te maken. ‘Is iets stuk, dan moet dat gerepareerd, dat ben ik van huis uit gewend.’

Een andere hobby is de schietsport. Hij werd zelfs ooit 2e van Nederland. Waar die passie vandaan kwam? Hij denkt van de verhalen die hij hoorde na de oorlog. ‘We vonden van alles wat was weggegooid in speeltuinen en opgedroogde vijvers.’ Zo had hij als kind heel wat in handen waar we tegenwoordig van zouden schikken. ‘We demonteerden handgranaten waar het kruit nog in zat’, vertelt Meindert. Toen hij in Peize kwam te wonen ging hij bij een schietclub en nog steeds is hij daar elke week te vinden.

Ook is hij altijd uiterst sportief geweest. Hij liep lang z’n rondjes in de Onlanden. Maximaal vier kilometer, met de semafoon op zak, zo was hij snel weer terug als hij werd opgeroepen. Was het eerder joggen, nu, na een enkelblessure is het volgens hem sjokken. Het tempo is gedaald en ook de frequentie. Tegenwoordig houdt hij zich fit op de maandagavond bij de pensionado-gymnastiek en is hij samen met z’n vrouw elke dag te vinden voor de buis. Na hun ontbijt én het krantje wordt er fanatiek meegedaan met Nederland in beweging.

Meindert laat zich graag fotograferen voor z’n verzameling boeken. ‘Lezen? Eigenlijk heb ik daar nog steeds geen tijd voor’, wijzend naar een stapeltje boeken dat naast de bank op hem ligt te wachten. Hij en z’n vrouw, ze kregen drie kinderen en een kleinzoon die inmiddels 20 jaar is. De grootste verrassing kreeg hij op z’n 80ste verjaardag toen hem verteld werd dat hij nog een keer opa gaat worden. ‘Zo bijzonder’, zijn z’n woorden, ‘wat kijken we daar naar uit.’