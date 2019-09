Noordenvelders; Afien Baving

Al haar hele leven woont Afien Baving in Norg. Met recht kan ze dus worden beschouwd als een échte Noordenvelder. Vanuit verschillende functies heeft ze er haar doel van gemaakt om zoveel mogelijk mensen in de gemeente te laten sporten. En dat lukt steeds beter. Sporten en bewegen is volgens haar dan ook geen kwestie van tijd, maar van prioriteit.

Afien groeide op in Norg, waar haar vader zich altijd inzette voor de voetbalvereniging en haar moeder betrokken was bij de gym. Ze komt uit een sportminnend gezin. ‘Sport zat er altijd in. Bij mijn broer ook. Het verschil tussen ons is dat ik niet zo competitief ben. Daarnaast kan ik niks met een bal. Om de één of andere reden heb ik totaal geen balgevoel. Ik heb nog twee jaar getennist, omdat mijn man dat ook deed. Het was een drama.’ Geen balsporten voor Afien dus. ‘Ik beweeg liever op muziek. Daarnaast heb ik wandelen ontdekt. Sportief wandelen. Nee, dat heeft niets met snelwandelen te maken. Het is meer dat je tijdens het lopen dan verschillende oefeningen doet. Plezier is daarin voor mij altijd het belangrijkst. Dat zeg ik ook altijd tegen mensen die komen sporten via Beweegdorp Norg: “zoek vooral iets wat je leuk vindt”. Je moet er een bepaald gevoel bij hebben.’

Er zijn steeds minder mensen in Norg die Afien niet kennen. Ze is betrokken bij Beweegdorp Norg, organiseert de welbekende buurtcompetitie en is sinds kort ook Sportcoach van de gemeente Noordenveld. Maar vóór de kredietcrisis, zag haar dagelijkse werk er heel anders uit. Twintig jaar lang werkte ze in het notariaat. ‘Het werk beviel goed. Ik deed het onroerend goed gedeelte binnen het kantoor. Toen de kredietcrisis kwam, moest het kantoor flink snijden in personeel. Ik was daar één van.’ Dat ze opeens iets heel anders zou gaan doen, was misschien al wel te verwachten. ‘Ik gaf altijd al een beetje les bij de sportschool. Langzamerhand ging ik dat meer doen. En vijf jaar geleden kwam Beweegdorp Norg er opeens bij.’ Zo kan het dat Afien van bewegen haar werk heeft kunnen maken. ‘Het past mij als een warme jas’, zegt ze. Door de jaren heen heeft ze al veel initiatieven geïntroduceerd. Beweegreden is hiervan misschien wel het beste voorbeeld. ‘Met dat programma proberen we inactieve mensen weer aan het sporten te krijgen. Het is tot nu toe een succes gebleken. We hebben speciale programma’s voor mensen met bijvoorbeeld COPD. En we beginnen binnenkort met een programma voor mensen met stress. Juist voor hen is het belangrijk om in beweging te komen.’

Het werk van Afien zorgt ervoor dat ze veel in contact komt met mensen. ‘Sowieso doe ik eigenlijk alles samen. Ik ga de samenwerking aan met bijvoorbeeld een huisarts of het Bewegingscentrum’, zegt ze. ‘Daarnaast kom je in contact met de mensen die deelnemen aan de programma’s. Dan gaat het niet alleen over inactieve mensen, maar we proberen ook eenzame mensen te bereiken. Dat laatste valt nog niet mee. We zoeken nog steeds naar een manier om hen te bereiken.’

Afien is trots op het sportaanbod in de gemeente. ‘Als ik kijk wat er in Norg gebeurt, dan denk ik dat je kunt stellen dat er veel aanbod is. Wie zich hier verveelt, moet bij zichzelf te rade gaan. De komende jaren zal ik vanuit mijn werk mijn best doen zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Als Sportcoach van de gemeente probeer ik dat ook. De verschillende werkzaamheden die ik heb, sluiten eigenlijk perfect op elkaar aan. Ik ben wekelijks al gauw 36 uur kwijt aan mijn werk, maar zo voelt het niet. Het geeft ook energie. En dat is belangrijk.’

Welzijn in Noordenveld is één van de werkgevers van Afien. Vanuit WiN kreeg zij begin dit jaar een mobiele telefoon. Niets geks, zou u denken, maar in het geval van Afien was het een primeur. ‘Ik wou nooit aan een telefoon beginnen. Ik erger me aan mensen die steeds op hun telefoon zitten, dat is erg storend. Dus ik hield altijd de boot af. Nu heb ik er één via WiN. Op zich is dat wel leuk, want ik kan via WhatsApp-groepen op de hoogte blijven van mensen die meededen aan één van onze sportprogramma’s. Veel van hen sporten nog steeds. Goed om te zien!’