Noordenvelders; Alle Wagt

In Roden kennen de meeste mensen hem als Alle Wagt. De Roner werkt parttime in de Lidl, maar vergaart meer faam door zijn werk als DJ. In de trancewereld is zijn naam namelijk vrij bekend. Dan heet hij overigens Allen Watts, in plaats van Alle Wagt. De internationale optredens moet hij momenteel even ‘on hold’ zetten. ‘Ik geef nu wat videotutorials op YouTube’, zegt Alle. ‘Zo verdien ik momenteel toch nog wat met de muziek.’

Alle werd verliefd op de trancemuziek toen deze op haar hoogtepunt was. ‘In de jaren ’90 en het begin van deze eeuw was trance nog heel populair. Tegenwoordig is het meer underground’, zegt Alle, die zelf vanaf zijn achtste in Roden woont. Hij maakte de tijd van Pruim en Looks mee, en zag hoe hardstyle steeds populairder werd. Die muziekstijl is in Nederland nog steeds erg geliefd, terwijl Alle zichzelf op de trance toelegde. ‘Het moet in 2004 of 2005 zijn geweest dat ik begon te oefenen met de muziek. Ik ging er mee oefenen, keek filmpjes op YouTube.’ Voorbeelden waren Armin van Buuren en Paul van Dyk. Geheel autodidact leerde Alle de fijne kneepjes van het vak leren. In 2012 volgde zijn eerste release en een jaar later tekende hij een contract bij het platenlabel van Armin van Buuren.

2013 vormde ook het jaar waarin hij zijn eerste optreden deed. ‘Polen, ik weet het nog heel goed’, zegt Alle. ‘Ik had niet eerder voor publiek opgetreden, dus ik was best wel nerveus. Maar toen ik er eenmaal stond, ging het heel aardig. Het is echt mijn ding. Sinds dat optreden in Polen is het echt van de grond gekomen.’ Zo reisde Alle door heel Europa, draaide hij in Mexico en Thailand. ‘Ik denk niet dat zulke reisjes er dit jaar weer in zitten’, schat de DJ in. ‘Dat zal volgend jaar maar weer moeten gebeuren. Het is niet anders.’

Alle schat in dat hij zo’n twintig optredens per jaar heeft. De meerderheid hiervan zijn in het buitenland. ‘Ik ben in het buitenland bekender dan hier’, zegt hij. ‘Vooral in Engeland is trancemuziek nog heel groot. In Duitsland, Polen en Tsjechië ook trouwens. Wanneer ik een optreden heb op een ander continent, dan plak ik er vaak nog een kleine vakantie aan vast.’ Ondanks dat de meeste optredens dus over de grens plaatsvinden, staat een optreden in eigen land hem het meeste bij. ‘Dat was in de Jaarbeurs in Utrecht, afgelopen februari. Net als het jaar ervoor stond ik op State of Trance- festival, georganiseerd door Armin van Buuren. Dat was fantastisch, echt een groot feest.’ In maart zat Alle nog in New York. ‘Toen was er nog veel onzekerheid over de heen- en terugreis. Niemand, ook niet het personeel van de KLM, wist of ik weer terug kon. Ik zat ook nog eens in Brooklyn, wat nu de brandhaard is. Uiteindelijk is alles zonder problemen verlopen en ben ik vrij snel weer terug gegaan. Ik denk dat mijn trip naar New York de laatste van dit jaar is geweest.’

‘Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby’, geeft Alle toe. ‘Ik heb er hard voor gewerkt. Nu nog steeds ben ik zo’n veertig uur met mijn muziek bezig. Niet alleen muziek maken, maar ook tutorials voor op YouTube. Eigenlijk wel grappig dat ik vroeger die filmpjes keek om zelf beter te worden en ik nu anderen leer muziek te maken.’

Ambities heeft Alle zeker. ‘Ik ben nu aan het oefenen met house- en technomuziek’, zegt hij. ‘Dat valt trouwens nog niet mee. Het is een heel andere discipline dan de muziek die ik doorgaans maak. Het is niet mijn specialisme, dus ik moet het nog echt uitvinden.’

Thuis luistert Alle vooral veel popmuziek en hits uit de jaren ’80 en ’90. Nederlandse meezingers zijn niet per se aan hem besteed. ‘Ik een kroeg kan het nog wel, maar ik zet thuis geen Jannes ofzo op.’ Andersom kent Alle niemand in zijn directe omgeving die van trancemuziek houdt. ‘Al denk ik dat er altijd een markt is voor trancemuziek. Zeker in het buitenland, daar ben ik van overtuigd. Als je ziet hoe populair het nog in Engeland is, dan verwacht ik zeker dat ik nog jaren door kan als DJ.’