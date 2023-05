NOORDENVELDERS: Gerda Roelofsen

RODERWOLDE – Deze goedlachse dame is een echt dorpsmens. Ze werd geboren op de Achtersteweg en vond samen met haar echtgenoot via de Hansenkamp haar stekkie aan het Bovenland. Een huis met vanuit de achtertuin een werkelijk adembenemend uitzicht over de landerijen. Logisch dat Gerda Roelofsen zich daar, omgeven door het groen van de natuur, laat fotograferen.

Gerda leerde haar man kennen op de camping in Vierhouten en na zeven jaar heen en weer reizen, verruilde hij het Noordhollandse Graft-de Rijp voor Roderwolde. Ook hij koos voor de rust en ruimte. ‘We genieten van de gemoedelijkheid, de betrokkenheid en het gehele sociale gebeuren in het dorp’, zegt Gerda. En daarin vervult ze zelf een grote rol.

Dat begon al toen ze op haar 8e begon met korfbal, bij het plaatselijke ODA. En ze later in de jeugdcommissie plaatsnam en training gaf aan jeugdteams. ‘Helaas moesten we zo’n 10 jaar geleden besluiten de vereniging op te doeken. We werden te klein.’ Al gauw werd Gerda gevraagd om teambegeleider te worden bij de eerste selectie in Zevenhuizen. ‘Toen begon het weer te kriebelen en ben ik zelf ook weer gaan spelen, in het 3e.’ Inmiddels is ze daar nu ook begonnen met jeugdtrainingen en zit ze in de technische commissie.

‘Maar ik vond ook dat ik weer iets In Roderwolde moest doen.’ En op hetzelfde moment werd ze gevraagd voor Dorpsbelangen. Ze twijfelde nog even, Gerda vond zichzelf namelijk meer een organisator van activiteiten. ‘Dorpsbelangen is in die zin wat passiever met alleen het behartigen van belangen.’ Toch pakte ze het aan en hield ze zich onder meer bezig met het glasvezelproject en het platform Energiek Roderwolde. ‘We haakten aan bij hoe als dorp van het gas af te komen. Mijn kracht? Als ik iets doe, dan zet ik me daar 200% voor in.’

Gerda is ook gevraagd om dit jaar weer mee te doen aan het openluchtspel. ‘Misschien wel 25 jaar geleden speelde ik voor het eerst mee, toen nog samen met m’n vader.’ Daaraan meedoen is voor haar volop genieten. Het buitenspelen, de gehele ambiance en de reacties na afloop. Daar doet ze het voor.

‘Actief zijn en ergens een bijdrage aan leveren, daar krijg ik energie van. Zowel privé als ook in mijn werk’, zijn de woorden van Gerda. In haar werkzame leven rijdt ze daarvoor naar Friesland. Daar is ze voor de provincie actief als subsidiespecialist. Ze werkt veel voor het Waddenfonds, stimuleert allerlei projecten die een positieve bijdrage leveren aan het waddengebied. ‘Ik hou van de diversiteit, de verschillende projecten met dito thema’s en vindt het fijn dat ik een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de natuur in het waddengebied.’

Gerda staat heel positief in het leven. Ze zegt het te hebben geërfd van haar ouders. Vanwege de leeftijd moesten zijn een jaar of acht geleden besluiten Roderwolde achter hen te laten. ‘Let wel, ze hadden hier zoveel vrijheid, m’n vader liep altijd in het land. Maar ze schakelden snel en dealden met een nieuwe fase in hun leven, in Roden.’

We kunnen bedenken dat Gerda met haar bezigheden haast geen avond thuis is. Het is ook niet aan haar besteed, vindt ze, daar krijgt ze geen voldoening van. Wel plant ze samen met haar man regelmatig een vakantie, vooral naar de Dolomieten en naar Oostenrijk, om te skiën, maar ook om te wandelen en rond te toeren in de auto. Het skifanatisme, wat mooi tot uiting komt in haar eigen achtertuin. Daar hangen aan de schutting een aantal oude ski’s en een prent met een uitzicht op de Dolomieten.

Toeren doen ze ook graag op de motor. Toen haar man voor z’n motorrijbewijs wilde gaan, dacht ze: ‘Ik ga echt niet bij jou achterop.’ Zo besloot ze op haar 40ste met hem mee te lessen.

Gerda ziet zichzelf op een ander vlak nog wel eens vrijwilligerswerk doen. De eenzaamheid onder ouderen vindt ze moeilijk om te zien. ‘Daar wil ik nog wel eens iets in betekenen.’ Ze zou willen dat we in z’n algemeenheid meer respect voor elkaar hebben. ‘Dat we beter met elkaar communiceren en wederzijdse interesse in elkaar blijven tonen.’ Daarom zal ze zich voor het dorp altijd blijven inzetten voor activiteiten. ‘Want daarvoor komen mensen samen.’ We snappen wel dat de Rowôlse hier niet meer weg te denken is. En dat zij inmiddels in de organisatie van activiteiten altijd vindbaar is voor diverse hand- en spandiensten.